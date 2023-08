F1, Lewis Hamilton: “Proverò a inseguire Perez in classifica generale, al momento Verstappen è superiore”

Dopo la pausa di agosto, la Formula 1 ripartirà in questo weekend con il 13° appuntamento di questo 2023. Si correrà a Zandvoort, nei Paesi Bassi, dove il padrone di casa Max Verstappen (Red Bull) sarà sicuramente ancora l’uomo da battere.

Al via ci sarà ovviamente anche il britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è attualmente quarto in classifica generale con 148 punti (il primo è Verstappen con 314, seguito dal suo compagno Sergio Perez con 189 e dal pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso con 149) e ora proverà in questa seconda parte di stagione a migliorare la sua posizione: “Il mio obiettivo è cercare di capire come fare le migliori 10 gare che abbia mai fatto nella seconda metà della stagione”, ha affermato l’ex campione del mondo davanti ai microfoni di Sky Sports.

Il classe 1985 ha poi aggiunto: “Naturalmente sappiamo che non faremo il botto in queste gare, ma massimizzare i punti ogni weekend, mantenere il secondo posto nel Campionato Costruttori (attualmente la Mercedes è seconda con 51 punti di vantaggio sull’Aston Martin e 56 sulla Ferrari, ndr) e inseguire Perez sono i miei obiettivi. Sento di essere pronto. Sto cercando di prepararmi per quando la macchina sarà pronta a sfidare e battere Max. Al momento, l’unico modo per riuscirci è quello di approfittare di eventuali errori, che non tendono a commettere. Ma se lo faranno, io sarò lì”.

Foto: LaPresse