F1, il presidente della FIA vuole ridurre il peso delle vetture entro il 2026

Pochi dubbi nel dire che i regolamenti introdotti nel 2022 abbiano avuto un grande impatto in F1. Il ritorno delle monoposto a effetto suolo ha rappresentato qualcosa di molto significativo per la categoria, ma la problematica di monoposto molto pesanti è in cima alla lista delle priorità per la FIA. Per questo, il n.1 della Federazione Internazionale dell’Automobile, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato in maniera chiara che sono allo studio soluzioni per la questione “peso”.

In un’intervista concessa a Motorsport-total.com, Sulayem si è espresso in questi termini, forte anche dalle sua esperienza da pilota: “Ho gareggiato in passato nel rally e, per favore, datemi tutto, ma non auto pesanti. Questo aspetto mi ha sempre infastidito. Le monoposto leggere sono migliori e so di cosa parlo. Se la vettura è più pesante, le sospensioni ne risentono, i freni funzionano peggio, le gomme si consumano più velocemente. E in caso di incidente, un peso maggiore è più pericoloso“.

Non è un caso che le macchine con questa configurazione abbiano ricevuto molte critiche da parte dei gestori dei team. Il presidente ha precisato che vi sia una trattativa in corso per arrivare a questo cambiamento in vista del Mondiale 2026, quando ci sarà anche un cambiamento importante legato alle Power Unit.

Una decisione che la FIA prenderà per il bene della categoria e non per venire incontro ad alcune squadre. Questa è stata la sottolineatura di Sulayem.

Foto: LaPresse