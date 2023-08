MX2, infortunio per Jago Geerts: Andrea Adamo può approfittarne nella conquista del Mondiale

Una notizia importante va a scuotere la sfida per il Mondiale MX2 di Motocross tra Andrea Adamo e Jago Geerts. Ebbene, l’incidente nel GP di Finlandia potrebbe andare a incidere sulle sorti del campionato, vista la frattura rimediata dal centauro della Yamaha alla clavicola sinistra. Una lesione però non semplice, in quanto la placca applicata in un’operazione precedente ha subìto uno spostamento dalla posizione in cui era, andando a complicare ulteriormente il tutto.

Il belga, in grado di mettere insieme tanti riscontri considerevoli dopo un altro un infortunio (polso) in stagione, potrebbe stare lontano dalle gare lungamente a causa dell’incidente di gara-1 sullo sterrato finlandese, andando così a favorire Adamo, attuale leader della classifica generale con 619 punti, 60 in più del pilota di Iwata.

In vista del round di Uddevalla (Svezia), previsto per il prossimo weekend, il pilota italiano ha la possibilità di allungare nella graduatoria, vista l’assenza del rivale principale, che potrebbe per l’appunto saltare ulteriori fine-settimana.

Restano cinque GP da affrontati e i punti a disposizione sono ancora molti, ma è chiaro che il centauro nostrano potrà correre con uno spirito diverso, tenendo in debito conto anche altri piloti come Liam Everts (3° con 532 punti in classifica generale).

Foto: MXGP.com