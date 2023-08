F1, GP d’Olanda interrotto! Diluvia a Zandvoort

Un grande caos a Zandvoort (Paesi Bassi), tappa del Mondiale 2023 di F1. I “capricci” del meteo hanno condizionato l’evoluzione della gara olandese, visto che poco dopo il via è arrivata la pioggia, con i piloti costretti a cambiare le gomme slick e a montare le intermedie.

Una situazione molto caotica che si è replicata in maniera più importante quando di giri ne mancavano 15 al termine, visto l’autentico diluvio che si è abbattuto in terra neerlandese. Dal momento che le condizioni sono cambiate molto rapidamente, la maggior parte dei piloti si è trovata in pista con le citate mescole intermedie, mentre sarebbero state necessarie le “full wet”, cioè gli pneumatici adatti per un asfalto decisamente bagnato.

Per questo, dop 64 dei 72 giri previsti, la Direzione Gara ha deciso di intervenire e di interrompere la gara con la bandiera rossa, per l’impraticabilità del tracciato, con alcuni piloti come Sergio Perez (Red Bull) finiti fuori pista. Resta da capire se la corsa riprenderà con i giri restanti o se si opterà per la chiusura del GP con le tornate coperte.

Un GP che ha visto il ritiro del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e in cui l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz è in quinta piazza.

CLASSIFICA GP OLANDA F1 2023 (al momento dell’interruzione)

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 6

2 Fernando ALONSO Aston Martin+32.712 5

3 Pierre GASLY Alpine+48.831 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+51.222 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+59.656 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+37.991 5

7 Lando NORRIS McLaren+61.024 5

8 George RUSSELL Mercedes+64.186 5

9 Alexander ALBON Williams+69.478 3

10 Oscar PIASTRI McLaren+79.774 4

11 Esteban OCON Alpine+85.084 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+105.549 4

13 Lance STROLL Aston Martin+111.065 6

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+112.368 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+121.615 4

16 Liam LAWSON AlphaTauri+133.676 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+138.913 5

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+71.124 4

19 Charles LECLERC Ferrari– 3

20 Logan SARGEANT Williams– – –

