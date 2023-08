F1, Charles Leclerc si ritira nel GP d’Olanda: gara da incubo per il monegasco a Zandvoort

Un week end da dimenticare per Charles Leclerc a Zandvoort, tappa del Mondiale 2023 di F1. Il monegasco della Ferrari è stato costretto al ritiro dopo 42 dei 72 giri previsti sul circuito olandese per i danni riportati nelle prime fasi della corsa, condizionata dalla pioggia.

Leclerc, infatti, ha danneggiato in partenza l’ala anteriore della monoposto e ciò ha portato poco dopo anche a un’uscita di pista tale da danneggiare irrimediabilmente il fondo e far perdere in termini di prestazione la propria macchina.

Un fine-settimana complicato per Charles, viste le tante problematiche della SF-23, considerando anche il crash nella Q3, costato una posizione migliore della nona da cui è partito. Una guida al limite che non ha sorriso al ragazzo del Principato.

A completare il quadro, un box del Cavallino Rampante poco reattivo nel comprendere la situazione, vista la prima sosta molto lenta per l’impreparazione dei meccanici nella sostituzione delle gomme (slick-intermedie), non andando neanche a intervenire sulla parte anteriore della vettura. L’epilogo della 42ma tornata è stata la chiusura inevitabile.

Foto: LaPresse