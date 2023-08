F1, George Russell: “Ottima sessione, contento di essere riuscito a trovare una buona forma”

George Russell ha conquistato la terza posizione al termine della qualifiche del GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il britannico in forza alla Mercedes nello specifico è riuscito nell’intento sotto la bandiera a scacchi, ottenendo un gap di +0.727 sul solito Max Verstappen, primo con 1:10.567, e posizionandosi alle spalle di Lando Norris.

Una buona prestazione per il pilota che, proprio ad inizio weekend, si era scagliato contro chi additava la propria scuderia di stare conducendo una stagione fallimentare. Intervenuto al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“E’ stata una grande sessione – ha detto Russel – sono contento di essere terzo. A inizio anno dell’anno le qualifiche qual erano il mio punto di forza, poi un po’ meno. Sono contento poi di essere riuscito dopo la pausa a ritrovare una buona forma, anche grazie ad alcune idee applicate, spero di essere competitivo anche domani“.

Russel ha infine posto l’accento sull’ottimo impatto della Williams e di Alexander Albon, piazzatosi al quarto posto: “Il mio giro è stato buono, abbiamo faticato sul bagnato o quando dovevamo mettere le slick in temperatura. Speriamo di poter fare una bella gara. Io sono felice per le Williams e per Alex, ho visto che al muretto erano tutti contenti delle sue prestazioni, anche perché prima del weekend aveva detto che aveva delle aspettative basse, sono contento che sia sia sbagliato“.

