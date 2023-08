F1, Max Verstappen: “Condizioni difficili, bellissimo essere in pole davanti al pubblico olandese”

Meteo folle a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista olandese pioggia e sole si sono alternati, andando a creare non pochi grattacapi ai primattori della pista. Cambia tutto, ma non cambia il nome di chi svetta, ovvero Max Verstappen. Nell’appuntamento di casa, il pilota della Red Bull ha ottenuto l’ottava pole stagionale, la n.28 in carriera.

Time-attack decisamente emozionante, visto il secondo tempo della McLaren di Lando Norris a 0.537 e il terzo dell’alfiere della Mercedes George Russell a 0.725. Per la Ferrari sesta piazza con lo spagnolo Carlos Sainz a 1.187 davanti all’altra RB19 del messicano Sergio Perez (settimo a 1.313 dal team-mate). Incidente per Charles Leclerc, nella Q3: Ferrari contro il muro e nona piazza a 2.098 per il monegasco. Qualifiche complicatissime per Lewis Hamilton (13°).

“Sono state qualifiche molto difficili. Siamo partiti con le gomme intermedie, pensando di mettere insieme un buon giro in sicurezza. Nella Q3 abbiamo sbagliato perché non pensavamo che la pista si sarebbe asciutta così in fretta, ma alla fine questo errore non è costato caro perché, vista la bandiera rossa, siamo riusciti a rientrare e a mettere le slick“, ha raccontato Max.

“Non avevamo mai girato qui a Zandvoort in condizioni meteorologiche variabili per cui non era semplice. E’ grandioso aver fatto la pole-position davanti a questo fantastico pubblico“, ha concluso il due-volte iridato.

Foto: LaPresse