F1, Fernando Alonso spera nella risalita: “Con i nuovi aggiornamenti vogliamo tornare sul podio”

Fernando Alonso ha avuto difficoltà in questa seconda parte della stagione. Il pilota della Aston Martin, dopo un inizio di 2023 scintillante con sei podi, è rimasto con la bocca asciutta negli ultimi appuntamenti, ma è pronto a tornare alla carica nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort dopo la pausa di agosto. Esattamente 20 anni fa arrivava la prima vittoria in Formula 1 a Budapest e l’iberico è ancora a battagliare nella classe regina.

Queste le sue parole in conferenza stampa prima di questo weekend: “La mia pausa estiva? Sono rimasto dalle mie parti, tra Ibiza e Maiorca, dopodiché ho trascorso del tempo in famiglia e ho pensato a prepararmi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Tutti abbiamo bisogno di un po’ di tempo per staccare, soprattutto dopo le quattro gare di Luglio, e adesso ci aspetta un bel tour-de-force. Se guardiamo alla nostra prima parte di stagione, è stato per certi versi sorprendente vedere come fossimo competitivi sin dall’inizio. Nelle ultime gare non siamo stati altrettanto forti ma siamo comunque riusciti a terminare in zona punti e ora intendiamo tornare ad essere là davanti“.

“I margini sono molto ristretti e vogliamo continuare a giocarcela con Mercedes, Ferrari e McLaren: in Formula 1 le cose cambiano sempre molto rapidamente, il team è stato eccezionale nel corso dell’inverno e siamo riusciti ad ottimizzare il nostro potenziale in molte occasioni. Diciamo che siamo nella zona Champions League della Formula 1, e per noi sarà importante tenere il passo dei team con cui siamo in lotta. Qui abbiamo un nuovo aggiornamento aerodinamico e speriamo di poter tornare sul podio”.

