F1, cosa è successo a Charles Leclerc: incidente in Q3, come parte in griglia nel GP d’Olanda

Prosegue il sofferto weekend olandese di Charles Leclerc. Il pilota monegasco è stato vittima di un incidente durante la Q3, provocando l’esposizione della bandiera rossa. Il botto del ventiseienne del Principato si è verificato proprio dopo una lunga interruzione causata da un’uscita di pista ancor più violenta della Williams di Logan Sargeant.

Il Q3 era stato sospeso dopo 4 minuti scarsi e, quando ne restavano poco più di 8 alla bandiera a scacchi, tutti si sono fiondati in pista alla ricerca del “giro buono”. D’altronde in pochi avevano marcato un tempo degno di questo nome e l’asfalto si stava asciugando rapidamente. Leclerc è stato tra i primi a gettarsi nella bagarre, ma evidentemente le cose non sono andate come avrebbe voluto.

Il ferrarista ha perso il posteriore alla curva 9, venendo trascinato verso l’esterno. Le vie di fuga, a Zandvoort, sono minime. Pertanto Charles, una volta finito nella ghiaia, non ha avuto modo di evitare l’impatto con le barriere. Risultato? Sospensione anteriore sinistra tranciata di netto e nuova interruzione delle qualifiche per recuperare la SF-23 mutilata.

La posizione di partenza del ventiseienne monegasco equivale al numero della curva dove si è verificato l’incidente. Sarà 9°. Scatterà, dunque, dalla quinta fila, curiosamente a fianco di quel Logan Sargeant con cui ha condiviso il triste destino di schiantarsi contro le protezioni olandesi.

Foto: La Presse