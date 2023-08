F1, sostituzione di cambio e di power unit per Charles Leclerc a Zandvoort: nessuna penalità

Arrivano novità sul fronte Ferrari rispetto all’uso dei propri componenti. La Rossa sta facendo molta fatica nel week end del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul piano della prestazione, la vettura non pare esserci e a complicare le cose è arrivata anche la pioggia a Zandvoort.

In questo contesto non idilliaco ci sono due notizie. La prima è legata alla sostituzione del cambio sulla monoposto di Charles Leclerc. Si tratta del quarto intervento nel 2023, ultimo consentito dal regolamento. Il successivo, infatti, costerà a Leclerc e alla Ferrari una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza, come era accaduto all’olandese Max Verstappen a Spa-Francorchamps (Belgio) nell’ultimo fine-settimana prima della pausa estiva.

La seconda è sempre in chiave affidabilità, dal momento che la squadra ha deciso di cambiare anche la power unit, utilizzando una vecchia unità. News che pongono l’accento sulle criticità della macchina di Maranello non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche dell’affidabilità.

Aspetto da tenere in conto in vista del futuro, soprattutto pensando all’anno venturo. Il direttore tecnico, Enrico Cardile, ha parlato di un progetto completamente nuovo, frutto di un’analisi attenta di quello che non ha funzionato quest’anno.

IL COMUNICATO DELLA FIA

| Charles Leclerc has taken a new gearbox, his 4th of the season, out of 4 allowed in total. No penalty. Next gearbox change will incur a penalty. pic.twitter.com/FONYYNRHL2 — Ferrari News (@FanaticsFerrari) August 26, 2023

Foto: LaPresse