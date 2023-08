F1, Christian Horner: “Perez guiderà la Red Bull anche nel 2024”

Poi ha aggiunto: “E’ facile prendersela con lui quando il barometro è così alto dalla parte di Max, ma Checo sarà un nostro pilota nel 2024. Max è in un periodo della carriera in cui è semplicemente intoccabile e non credo che ci sia nessun pilota sulla griglia in grado di fare quello che sta facendo con quella macchina. Essere il suo compagno di squadra è probabilmente, per certi versi, il lavoro più invidiabile da svolgere, perché il barometro è molto alto”.