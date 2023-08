F1, Carlos Sainz: “Oggi il podio era lontanissimo, abbiamo lottato contro vetture più veloci di noi”

Carlos Sainz ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort la Ferrari ha vissuto una domenica quanto mai complicata. Charles Leclerc ha chiuso anzitempo la sua prova dopo aver subito danni a seguito di un contatto nel corso del primo giro con Oscar Piastri, mentre lo spagnolo ha concluso al quinto posto.

La gara olandese ha visto condizioni molto differenti. Pioggia a più riprese, sole, poi di nuovo precipitazioni torrenziali a 8 giri dal termine che hanno portato alla bandiera rossa. La SF-23 non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, e la conferma arriva direttamente dalle parole del nativo di Madrid.

“Non è stato facile – ammette ai microfoni di Sky Sport – L’ultimo stint poi è stato davvero complicato. Non avevamo più gomme a disposizione, per cui abbiamo dovuto usare una gomma intermedia già molto usata dopo le qualifiche di ieri. Sapevamo che sarebbero stati 7 giri durissimi e la pista l’ha confermato. Quantomeno ho tenuto dietro Lewis Hamilton”.

Nel complesso, secondo lo spagnolo, il bicchiere è quasi mezzo pieno: “Abbiamo sempre battagliato contro vetture che a livello di passo erano molto più prestazionali di noi oggi. Ad inizio gara abbiamo fatto la differenza recuperando diverse posizioni, poi il fatto di essere in zona podio è stata una pura coincidenza. A livello di prestazioni ne eravamo lontanissimi. Ora Monza? Probabilmente andremo meglio. Sui tracciati veloci, come SPA, sembra che le cose vadano meglio per noi. A Singapore, che è lento come Zandvoort, soffriremo invece”.

Foto: LaPresse