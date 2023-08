Europa League in tv oggi (31 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

Quest’oggi si chiuderà il programma per quanto riguarda i playoff dell’Europa League 2023-2024: nella serata di oggi si disputeranno i match di ritorno delle dieci sfide che decideranno quali squadre completeranno il campo partenti della fase a gironi della competizione che nella passata stagione ha visto trionfare il Siviglia in finale sulla Roma di Josè Mourinho ai calci di rigore.

Diverse le squadre di spessore che partecipano a questa fase del torneo: di certo l’Ajax è la formazione più conosciuta e qualitativamente migliore di questi playoff. Gli olandesi hanno certificato la qualificazione ai gironi con il successo esterno per 4-1 sul campo del Ludogorets. Chi ha già un piede e mezzo alla prossima fase della competizione, oltre ai lancieri, è l’Olympiacos, vittorioso all’andata per 3-1 sui serbi del Cukaricki.

Relativamente tranquille anche Slavia Praga e Dinamo Zagabria, uscite vincenti con due reti di scarto dall’andata delle sfide giocate rispettivamente con Zorya Luhansk e Sparta Praga. Anche la formazione belga dell’Union Saint-Gilloise, sorpresa della scorsa edizione dell’Europa League, è vicina alla qualificazione grazie al 2-0 rifilato al Lugano in casa, mentre lo Sheriff è obbligato a vincere per mettere la parola fine al sogno del KI, squadra proveniente dalle Isole Faroe.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per il ritorno dei playoff dell’Europa League 2023-2024. Nessuno dei match odierni sarà trasmesso in tv o in streaming.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024 OGGI

Giovedì 31 agosto

Ore 18.00 Qarabag-Olimpia Lubiana – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Sheriff-KI – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Aris Limassol-Slovan Bratislava – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Sparta Praga-Dinamo Zagabria – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Zorya Luhansk-Slavia Praga – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Ajax-Ludogorets – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Cukaricki-Olympiacos – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 Lugano-Union Saint-Gilloise – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 Aberdeen-BK Hacken – Non previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 Zrinjki Mostar-LASK – Non previste dirette tv o streaming

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Lapresse