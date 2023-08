Europa League 2023-2024: tutte le squadre partecipanti, le fasce per il sorteggio e le possibili avversarie delle italiane

Adesso è tutto pronto e si può procedere al sorteggio. La UEFA Europa League ha ufficialmente conosciuto le ultime squadre in grado di staccare il pass per la seconda competizione continentale per club. Domani. venerdì 1° settembre, avverrò il sorteggio per la fase a gironi della e il tutto si svolgerà al Grimaldi Forum di Montecarlo a partire dalle ore 13.00. Non va dimenticato, inoltre, che a partecipare alla manifestazione ci saranno due italiane: la Roma e l’Atalanta.

Sia la squadra di José Mourinho che quella di Gian Piero Gasperini non sono dovute passare da alcun turno preliminare ma si sono qualificate di diritto ai gironi nel corso della passata stagione. Sia giallorossi che nerazzurri, inoltre, saranno sorteggiati come teste di serie: nelle urne infatti, le compagini, verranno pescate dalla prima urna. Dunque sono state evitate squadre come West Ham, piuttosto che Liverpool o ancora il Villareal.

Entrambe le italiane però, dovranno stare molto attente e incrociare le dita durante le estrazioni. Chi evitare dalla seconda fascia? Occhio allo Sporting Lisbona o al Marsiglia e al Rennes, anche se il Real Betis potrebbe essere un cliente scomodo. In terza fascia preoccupano il Friburgo ma soprattutto il Brighton di Roberto De Zerbi: meglio non incontrarlo. In quarta e ultima fascia invece, qualsiasi squadra pescata, potrebbe essere abbordabile. Ora non resta che attendere: domani a ora di pranzo, Roma e Atalanta, scopriranno il proprio girone. Poi sarà UEFA Europa League 2023/2024.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

PRIMA FASCIA

Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Rangers, Ajax

SECONDA FASCIA

Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, LASK

TERZA FASCIA

Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

QUARTA FASCIA

TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, AEK Atene, Aris Limassol, Hacken, Tolosa

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Foto: LaPresse