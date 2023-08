Europa League 2023/2024: Ajax avanti, ribaltone Sparta Praga. Ecco le ultime squadre qualificate

Da pochissimi istanti abbiamo ufficialmente conosciuto tutte le squadre qualificate alla UEFA Europa League 2023/2024. Mancavano da giocare ancora le gare di ritorno dei Playoff della seconda competizione continentale per club e da pochi minuti sono terminate le ultimissime partite. Le sfide sono iniziate oggi a partire dalle 18.00, con l’ultimo match disputato dalle ore 21.00. Oltre alle 12 formazioni qualificate di diritto e alle dieci provenienti dagli spareggi di UEFA Champions League e dal percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione, si sono aggiunte le dieci vincitrici degli spareggi.

E ora non resta che attendere il sorteggio della fase a gironi che si terrà domani, venerdì 1° settembre a partire dalle 13.00 all’interno del Grimaldi Forum di Montecarlo. A superare il turno in data odierna ci hanno pensato Qarabag e Aris: è basato un 1-1 alla squadra proveniente dall’Azerbaijan mentre la formazione cipriota di Limassol si è imposta per 6-2 sullo Slovan Bratislava. Lo Sheriff, dopo l’1-1 nella partita di andata contro il Klaksvikar, ha ottenuto l’accesso ai gironi con un 2-1.

Lo Sparta Praga ha letteralmente compiuto un’impresa: la squadra ceca dopo la sconfitta per 3-1 contro la Dinamo Zagabria nella sfida di andata, ha segnato 4 reti subendone solamente una. Inutile invece la vittoria dello Zorya per 2-1: il 2-0 dell’andata subito dalla Slavia Praga è stato letale. Sconfitta indolore invece per l’Ajax, che ha perso in casa 0-1 contro il Ludogorets: l’1-4 della prima partita è stato più che sufficiente.

Bene l’Olympiacos in trasferta contro il Cukaricki: 0-3 che sommato al 3-1 dell’andata da un computo totale di 6-1 a favore dei greci. Nuovamente vittoria per 0-1 dell’Union Saint Gilloise contro il Lugano; ottima la prova dell’Hacken che ha battuto e buttato fuori l’Aberdeen dopo l’1-3 di oggi e il 2-2 dell’andata. Infine il LASK ha chiuso le danze strappando la qualificazione: decisivo l’1-1 odierno.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Foto: LaPresse