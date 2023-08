Pentathlon, Mondiali 2023: l’Egitto vince la staffetta mista davanti a Corea del Sud e Repubblica Ceca

Con la staffetta mista si sono conclusi i Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023 che si sono disputati a Bath (Inghilterra). Per l’Italia la manifestazione si è chiusa con grandissimi risultati come la doppietta di ieri nella prova femminile, mentre oggi non erano al via nostri rappresentanti.

La medaglia d’oro è andata all’Egitto con 1413 punti (254 nella scherma, 317 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 542 nel laser run), medaglia d’argento per la Corea del Sud con 1395 punti (246 nella scherma, 317 nel nuoto, 291 nell’equitazione e 541 nel laser run), medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca con 1386 punti (230 nella scherma, 312 nel nuoto, 273 nell’equitazione e 571 nel laser run).

Quarta posizione per la Turchia con 1376 punti, quinta per la Gran Bretagna con 1363 e sesta per la Polonia con 1355. Settima posizione per l’Ungheria con 1348 punti, ottava per gli Stati Uniti con 1344, nona per il Messico con 1328, quindi chiude la top10 la Cina con 1328.

Non va oltre una deludente 14a posizione la Germania, quindi 16a la Francia, davanti al Giappone. Tutte e tre pagano l’eliminazione nella parte di equitazione.

Foto: European Games 2023