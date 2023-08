Equitazione, Global Champions League Londra 2023: vincono gli Stockholm Hearts, Riesenbeck International sempre in testa alla classifica

La dodicesima tappa della Longines Global Champions League 2023 è andata in scena a Londra, in Gran Bretagna: il cronometro ha determinato il podio, dato che tre formazioni hanno chiuso con 4 penalità al termine delle due prove odierne, ovvero gli Stockholm Hearts, primi in 139.47, i Madrid in Motion, secondi in 144.39, ed i Riesenbeck International, terzi in 144.56.

Ulteriore allungo in vetta alla classifica generale dopo la dodicesima tappa delle quindici in calendario: al comando in solitaria ci sono sempre i Riesenbeck International con 280 punti, i quali allungano sui Paris Panthers, secondi a quota 253, mentre i Madrid in Motion sono terzi con 221. Risalgono al settimo posto i Rome Gladiators, ora a quota 167.

CLASSIFICA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE LONDRA 2023

1 STOCKHOLM HEARTS 4 (139.47)

2 MADRID IN MOTION 4 (144.39)

3 RIESENBECK INTERNATIONAL 4 (144.56)

4 PARIS PANTHERS 8

5 VALKENSWAARD UNITED 12 (148.47)

6 ROME GLADIATORS 12 (150.01)

7 PRAGUE LIONS 16

8 RIYADH BLUE 17

9 NEW YORK EMPIRE 20 (140.38)

10 ST TROPEZ PIRATES 20 (145.21)

11 MONACO ACES 21

12 SHANGHAI SWANS 24

13 CANNES STARS 31

14 ISTANBUL WARRIORS 33

15 SCANDINAVIAN VIKINGS Eliminati nel 2° round

NC MEXICO AMIGOS Eliminati nel 1° round

CLASSIFICA GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE 2023

1 RIESENBECK INTERNATIONAL 280

2 PARIS PANTHERS 253

3 MADRID IN MOTION 221

4 STOCKHOLM HEARTS 196.5

5 ST TROPEZ PIRATES 195

6 PRAGUE LIONS 183

7 ROME GLADIATORS 167

8 SCANDINAVIAN VIKINGS 164

9 VALKENSWAARD UNITED 155

10 NEW YORK EMPIRE 153

11 SHANGHAI SWANS 153

12 ISTANBUL WARRIORS 147

13 RIYADH BLUE 131

14 MEXICO AMIGOS 125

15 MONACO ACES 119

16 CANNES STARS 117.5

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli