Golf, Lucas Glover resiste al comando di un serrato FedEx St. Jude Championship 2023 ad un round dal termine

L’appuntamento settimanale con il grande golf internazionale è giunto ad un solo atto dalla conclusione. Terminato infatti da pochi istanti il terzo round del WGC-FedEx St. Jude Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari). L’evento del Tennessee, organizzato in collaborazione tra PGA Tour e circuito del Vecchio Continente, vive ancora sul sottilissimo filo dell’equilibrio a 18 buche dall’epilogo.

Resiste al comando Lucas Glover. L’americano guida la classifica con lo score di -14 (196 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Taylor Moore. Per il battistrada un solido giro da -4 che gli consentirà di iniziare il quarto e decisivo round con un piccolo vantaggio. -12 e terza posizione in solitaria per l’inglese Tommy Fleetwood, che precede di un colpo gli statunitensi Max Homa e Jordan Spieth.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) in sesta piazza con il punteggio di -9 troviamo il gruppone che completa la top ten composto dai sudcoreani Tom Kim e Sungjae Im, dall’argentino Emiliano Grillo, dall’americano Patrick Cantlay, dal nordirlandese Rory McIlroy e dal norvegese Viktor Hovland.

Sabato stellare per Justin Rose, che sigla un sensazionale -9 recuperando ben 39 posizioni. L’inglese si issa fino al 23° posto a -6 inserendosi nella lotta per i piazzamenti d’onore. Giornata storta invece per Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking incespica in un controproducente +1 scivolando in 23esima piazza. Risale pian piano la china Jon Rahm. Lo spagnolo, dopo l’esordio nefasto, mette a segno un nuovo solido round issandosi al 42° posto con lo score di -3. Domani spazio al quarto emozionante round che decreterà il successore di Will Zalatoris.

