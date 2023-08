Equitazione, Jumping Nations Cup Dublino 2023: Francia quarta, l’Italia retrocede e dice addio alla Finale di Barcellona

L’Italia retrocede nelle EEF Series 2024 e non si qualifica alla Finale delle FEI Nations Cup Series 2023 di Barcellona, evento che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: è questo il verdetto per gli azzurri sancito dalla stagione 2023 della Europe Division 1 nell’ambito della Jumping Nations Cup.

A Dublino, in Irlanda, nell’ultima tappa in calendario, al via c’erano otto Paesi, dei quali sei alla caccia di punti per la classifica utile alla qualificazione alla Finale. L’Italia oggi era spettatrice interessata, sapendo che il proprio destino era legato al risultato della Francia, alla quale però sarebbe bastato portare al termine la prova e classificarsi, anche all’ultimo posto, per sopravanzare gli azzurri in classifica generale: i transalpini fanno molto meglio, chiudendo al quarto posto con 20 penalità.

Netta affermazione della Svizzera, che domina chiudendo senza accusare alcuna penalità, davanti all’Irlanda, seconda con 12, ed al Messico, terzo con 16. Quarta piazza, come detto, per la Francia, con 20, quinto posto per il Belgio con 21, poi sesta posizione per i Paesi Bassi con 24, settima la Spagna con 28, ottava la Gran Bretagna con 57. Guadagnavano punti in questa tappa tutte le Nazioni in gara ad eccezione di Messico e Spagna.

Nella classifica generale chiude in vetta proprio la Svizzera, prima con 370 punti, davanti all’Irlanda, seconda con 330, ed alla Gran Bretagna, terza a quota 305, mentre si attesta al quarto posto la Germania con 295. Seguono il Belgio, quinto con 275, ed i Paesi Bassi, sesti a quota 270, mentre grazie al piazzamento odierno la Francia sale in settima piazza con 255: questi sette Paesi staccano il biglietto per la Finale 2023 di Barcellona e per le Nations Cup Series 2024.

L’Italia, ottava con 210 punti, retrocede nelle EEF Series 2024, dopo che il Bel Paese aveva appena fatto ritorno in Division 1 vincendo la Finale della EEF Nations Cup Series 2022: l’ultimo posto, inoltre, impedisce all’Italia di prendere parte alla Finale della FEI Nations Cup 2023 di Barcellona, evento che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La speranza per il Bel Paese, nonostante la retrocessione ormai aritmetica, è che qualche formazione di un’altra zona continentale rinunci alla Finale e nessun altro Paese della medesima zona ne prenda il posto, in modo da far scattare il ripescaggio, con l’Europa che ha la priorità rispetto alle altre zone continentali. Nel caso in cui questa eventualità non dovesse concretizzarsi, all’Italia resterebbero soltanto gli Europei casalinghi di Milano 2023 per cercare di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel salto ostacoli con la squadra.

CLASSIFICA NATIONS CUP DUBLINO

1 Svizzera 0

2 Irlanda 12

3 Messico 16

4 Francia 20

5 Belgio 21

6 Paesi Bassi 24

7 Spagna 28

8 Gran Bretagna 57

CLASSIFICA GENERALE FINALE NATIONS CUP EUROPE DIVISION 1

1 Svizzera 370 – qualificata alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

2 Irlanda 330 – qualificata alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

3 Gran Bretagna 305 – qualificata alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

4 Germania 295 – qualificata alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

5 Belgio 275 – qualificato alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

6 Paesi Bassi 270 – qualificati alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

7 Francia 255 – qualificata alla Finale di Barcellona 2023 ed alle Nations Cup Series 2024 –

8 Italia 210 – retrocessa nelle EEF Series 2024 –

Foto: LiveMedia/DPPI/Victor Joly