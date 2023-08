Equitazione, Francesco Turturiello sostituisce Francesca Ciriesi tra i convocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli

Gli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, che metteranno in palio tre pass per la gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, si terranno a Milano dal 30 agosto al 3 settembre: l’Italia padrona di casa effettua una sostituzione all’interno dei 5 convocati già precedentemente annunciati.

Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof sostituisce l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi su Cape Coral all’interno del quintetto azzurro, che vede anche la presenza di Emanuele Camilli su Odense Odeveld, del primo aviere scelto Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans, dell’appuntato Emanuele Gaudiano su Crack Balou e del graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Highlight W.

Alla base della decisione ci sono dei valori di Cape Coral nell’ultimo controllo che, sebbene valutati non gravi, non garantiscono lo stato di perfetta forma della cavalla. Per questo motivo lo staff federale ha deciso di preservare Cape Coral agli Europei in previsione dei futuri impegni che potrebbero vedere impegnata la Nazionale italiana.

Il quintetto italiano sarà in gara agli Europei agli ordini del Capo Equipe e selezionatore della Nazionale, Marco Porro, il quale in vista della manifestazione continentale sceglierà i quattro binomi che parteciperanno alla gara a squadre ed il quinto che sarà schierato come individualista.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli