Equitazione, Europei salto ostacoli 2023: le Nazioni iscritte nella gara a squadre e le avversarie dell’Italia per il pass olimpico

Dal 29 agosto al 3 settembre all’Ippodromo di San Siro a Milano si disputeranno gli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio tre pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate.

Sono stati diramati gli elenchi dei partecipanti alla competizione continentale: sono 88 i binomi iscritti, in rappresentanza di 25 Paesi, ma di questi soltanto 16 presentano almeno 3 binomi per partecipare alla competizione a squadre, mentre gli altri 9 saranno rappresentati da uno o due individualisti.

Dei 16 Paesi che schierano una squadra, in 14 si presenteranno con 5 atleti, uno dei quali parteciperà come individualista, mentre altri 2 presentano un terzetto. Tra i Paesi iscritti alla gara a squadre, però, ben 8 hanno già staccato il pass olimpico: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Svezia.

Degli altri 8 Paesi iscritti, 1 appartiene al Gruppo C, ovvero l’Ungheria, e non può concorrere per il pass olimpico, riservato in questa manifestazione alle Nazioni dei Gruppi A e B: a giocarsi i tre pass olimpici in palio, dunque, saranno sette Nazioni, ovvero Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

ELENCO ISCRITTI EUROPEI SALTO OSTACOLI 2023

AUT 10016453 Stefan EDER 106ZW31 CONDARO

AUT 10002263 Max KÜHNER 105BQ61 ELEKTRIC BLUE P

AUT 10001424 Gerfried PUCK 106EP86 EQUITRON NAXCEL V

AUT 10055056 Alessandra REICH 106WP34 OELI R

AUT 10037092 Katharina RHOMBERG 106IT13 CUMA 5

BEL 10006852 Niels BRUYNSEELS 104TT43 DELUX VAN T & L

BEL 10036018 Nicola PHILIPPAERTS 105MK06 KATANGA V/H DINGESHOF

BEL 10019433 Olivier PHILIPPAERTS 105LO46 H&M MIRO

BEL 10016395 Koen VEREECKE 105LE13 KASANOVA DE LA POMME

BEL 10012099 Wilm VERMEIR 104HP75 IQ VAN HET STEENTJE

BUL 10030516 Konstantin E. VAN DAMME 106DQ27 CAESAR Z

CZE 10003061 Vladimir TRETERA 106AT18 GANGSTER V/H NODDEVELT

DEN 10035107 Rikke Belinda BARKER 106JG14 TABALOU PS

DEN 10035603 Kasper H. HANSEN 107BV47 ZERO K

DEN 10066489 Mathias Nørheden JOHANSEN 106YF84 FRANCO 79

DEN 10001973 Lars N PEDERSEN 105TZ49 BOEGEGAARDEN GLADIOLA

DEN 10000705 Andreas SCHOU 105IC03 DARC DE LUX

ESP 10016414 Eduardo ALVAREZ AZNAR 105LU62 BENTLEY DE SURY

ESP 10007927 Sergio ALVAREZ MOYA 106AR28 PUMA HS

ESP 10016967 Carolina ARESU GARCIA OBREGON 106KR64 DOMPERIGNON

ESP 10002108 Manuel FERNANDEZ SARO 105BF68 JARLIN DE TORRES

ESP 10034774 Armando TRAPOTE 105JJ47 TORNADO VS

FRA 10002790 Simon DELESTRE 106JR76 DEXTER FONTENIS Z

FRA 10001850 Julien EPAILLARD 106TX21 DUBAI DU CEDRE

FRA 10043493 Megane MOISSONNIER 104PP46 CORDIAL

FRA 10006570 Olivier PERREAU 106IA41 GL EVENTS DORAI D’AIGUILLY

FRA 10001927 Kevin STAUT 106TW78 DIALOU BLUE PS

GBR 10097879 Harry CHARLES 105TV10 CASQUO BLUE

GBR 10010493 Tim GREDLEY 105LU61 MEDOC DE TOXANDRIA

GBR 10041033 Samuel HUTTON 105IR03 OAK GROVE’S LAITH

GBR 10000837 Ben MAHER 104PI07 FALTIC HB

GBR 10043882 Donald WHITAKER 104ZV72 DI CAPRIO

GER 10011403 Marcus EHNING 105CD32 STARGOLD

GER 10046659 Gerrit NIEBERG 106AO58 BEN 431

GER 10000682 Andre THIEME 106GO54 DSP CHAKARIA

GER 10036936 Jana WARGERS 104GG70 LIMBRIDGE

GER 10007914 Philipp WEISHAUPT 106MW29 ZINEDAY

GRE 10065074 Ioli MYTILINEOU 105AU37 L’ARTISTE DE TOXANDRA

GRE 10070422 Angelos TOULOUPIS 106NA20 LORD MEXX

HUN 10019156 Zoltán CZÉKUS 105NE39 DISCO

HUN 10027085 András JUN. KÖVY 106HO11 E-UP

HUN 10039108 Tamás MRÁZ 105CT85 BN SILVER

HUN 10027459 Gábor SZABÓ JR. 105PE27 MEZOHEGYES CHABALA

HUN 10095912 Péter SZUHAI 106SE12 CHACCO’S GIRLSTAR

IRL 10034396 Daniel COYLE 106ET16 GISBORNE VDL

IRL 10035421 Michael DUFFY 105BD74 CINCA 3

IRL 10043333 Eoin MCMAHON 105WB92 MILA

IRL 10096264 Michael PENDER 105XM93 HHS CALAIS

IRL 10016165 Shane SWEETNAM 106UE67 JAMES KANN CRUZ

ISR 10038632 Robin MUHR 106KP30 STAWITA PS

ITA 10001197 Emanuele CAMILLI 106MI22 ODENSE ODEVELD

ITA 10029176 Francesca CIRIESI 105UV91 CAPE CORAL

ITA 10058201 Giampiero GAROFALO 107OP86 MAX VAN LENTZ SCHRANS

ITA 10005736 Emanuele GAUDIANO 105XC66 CRACK BALOU

ITA 10034851 Alberto ZORZI 106ZF04 HIGHLIGHT W

LIE 10137083 Jennifer HOCHSTADTER 105XI34 GOLDEN LADY

MKD 10010948 Luka ZALOZNIK 106BU12 COLUMBUS G

NED 10090400 Kars BONHOF 106DT12 HERNANDEZ TN

NED 10003080 Willem GREVE 106DT10 HIGHWAY TN

NED 10001566 Harrie SMOLDERS 105OR85 URICAS V/D KATTEVENNEN

NED 10002094 Maikel VAN DER VLEUTEN 106OG74 O’BAILEY VH BROUWERSHOF

NED 10001858 Jur VRIELING 106SR26 LONG JOHN SILVER 3 N.O.P.

NOR 10062559 Johan-Sebastian GULLIKSEN 105UC50 HARWICH VDL

NOR 10018928 Victoria GULLIKSEN 104SZ40 EQUINE AMERICA PAPA ROACH

NOR 10006742 Cecilie HATTELAND 106XL03 MISSY

POL 10054429 Adam GRZEGORZEWSKI 106BH73 ISSEM

POL 10079930 Przemyslaw KONOPACKI 106TM35 HOME-RUN

POL 10016924 Cassandra ORSCHEL 105FI19 DACARA E

POL 10047911 Maksymilian WECHTA 105QT15 CHEPETTANO

POL 10010648 Wojciech WOJCIANIEC 104TV43 CHINTABLUE

POR 10058729 Rodrigo Giesteira ALMEIDA 106YR08 PEGASUS JATAKI

POR 10040121 Adir DIAS DE ABREU 107ON39 DARTANION

POR 10004022 Duarte SEABRA 106FR63 DOURADOS 2

SUI 10061969 Bryan BALSIGER 105DU97 DUBAI DU BOIS PINCHET

SUI 10086384 Elian BAUMANN 105LK16 LITTLE LUMPI E

SUI 10030545 Martin FUCHS 106JB17 CONNER JEI

SUI 10011463 Steve GUERDAT 106FY67 DYNAMIX DE BELHEME

SUI 10084227 Edouard SCHMITZ 106IW88 GAMIN VAN’T NAASTVELDHOF

SVK 10082154 Dominika GAALOVA 106BI43 SENJOR CATELLO

SWE 10029959 Petronella ANDERSSON 105HC67 CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z

SWE 10000427 Rolf-Göran BENGTSSON 106GH60 ZUCCERO

SWE 10000392 Jens FREDRICSON 105WW06 MARKAN COSMOPOLIT

SWE 10027370 Wilma HELLSTRÖM 105NG87 CICCI BJN

SWE 10001601 Henrik VON ECKERMANN 106TP41 ILIANA

TUR 10006862 Omer KARAEVLI 107PV06 MAURICE

TUR 10046881 Efe SIYAHI 105MI78 INDEPENDENT

UKR 10057003 Alisa DANILOVA 106GH27 COSSINELLE

UKR 10077714 Oleksandr PRODAN 105LZ34 MONEYMAKER VAN’T MEULENHOF

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli