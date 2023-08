Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2023: dopo il salto ostacoli l’Italia è ottava, la Spagna sesta. Domani il cross-country

La terza giornata della tappa di Nations Cup di completo, in corso di svolgimento ad Arville, si è conclusa. Sul campo di gara belga, dopo le sessioni riservate al dressage, oggi è stata la volta della prova di salto a ostacoli. Ecco come sono andate le cose, in ottica “classifica a squadre”, con particolare attenzione al duello Italia-Spagna cruciale per Parigi 2024.

La truppa azzurra, con Pietro Sandei (su Rubis de Prere), Umberto Riva (in sella a Falconn Sunheup Z), Alessio Proia (con Dollar Boy 9) e Pietro Grandis (cavallo: Day Of Glory 4), è rimasta in ottava posizione, con un totale odierno aggiornato a 119,1 penalità, frutto della somma di 33,90 penalità per Sandei, 39,70 per Riva e 45,50 per Proia; con il punteggio di 47,90 realizzato da Grandis che è stato scartato.

Non una notizia positivissima, dal momento che la Spagna, rivale diretta della compagine tricolore per l’ottenimento dell’ultimo pass olimpico a disposizione nella classifica globale della Nations Cup, è riuscita a risalire la graduatoria in quel di Arville sino alla sesta piazza (114,2 penalità), in una lista comandata sempre dalla Germania (prima a 85,8).

Domani invece, ci si gioca il tutto per tutto, con la terza e decisiva prova di questo concorso di completo: quella del cross country, dove tempo e precisione faranno la differenza.

CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO LA PR OVA DI DRESSAGE E SALTO

1 GERMANIA 85,8

2 BELGIO 99,5

3 FRANCIA 101,8

4 NUOVA ZELANDA 105,2

5 AUSTRIA 114,0

6 SPAGNA 114,2

7 SVIZZERA 116,6

8 ITALIA 119,1

9 SVEZIA 119,3

10 OLANDA 121,8

11 CANADA 123,7

12 GRAN BRETAGNA 127,3

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70) – già qualificato ai Giochi Olimpici –

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40) – già qualificati ai Giochi Olimpici –

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificati ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: Massimo Argenziano