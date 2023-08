Equitazione, Global Champions League Valkenswaard 2023: i St Tropez Pirates piazzano il colpaccio in Olanda

La prima vittoria stagionale al momento giusto. La Global Champions League 2023, di scena a Valkenswaard, in Olanda, ha vissuto un nuovo capitolo della sua annata. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara a ostacoli in terra neerlandese.

A imporsi sono stati i St Tropez Pirates, con il crono complessivo di 154.08, condito da sole 4 penalità, in un trio composto da Michael Pender (su HHS Catwalk), Simon Delestre (I Amelusina R 51 e Dexter Fontenis Z) e Marlon Modolo Zanotelli (Cornest), che hanno preceduto gli Scandinavian Vikings, secondi con il tempo di 135.52 ma con 8 penalità, e i Paris Panthers, terzi avendo fatto registrare una performance di 144.20, anche loro con 8 penalità.

La classifica generale della rassegna vede sempre in testa i Riesenbeck International, primi a quota 294 punti, mentre in seconda e terza piazza vi sono i Paris Panthers (274 pti) e i Madrid in Motion (234 pti), con i St Tropez Pirates al momento risaliti sino alla quarta piazza, con 225 punti raccolti. Al termine della stagione, che precederà il playoff di Praga, mancano due appuntamenti: uno a Roma e l’altro a Riyadh.

Domani invece sarà il momento della gara individuale, con il Global Champions Tour.

Foto: Claudio Bosco