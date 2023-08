Equitazione, Europei salto Milano 2023: Andrè Thieme non sarà al via dell’evento

Una notizia che non ci voleva. I prossimi Europei di salto a ostacoli, che si terranno a Milano dal 30 agosto al 3 settembre 2023, non vedranno al via il fortissimo tedesco Andrè Thieme.

Il teutonico infatti, campione uscente individuale della manifestazione, nel 2021 a Riesenbeck, è stato costretto a dare forfait a causa dell’infortunio accusato dal suo cavallo DSP Chakaria.

Una decisione pesante ma che, in vista del 2024, punta a preservare la salute dell’animale pensando già all’agenda relativa ai Giochi Olimpici di Parigi.

Al suo posto la Germania, in vista del concorso a squadre che si terrà nell’ippodromo meneghino, ha selezionato il comunque quotato Christian Kukuk, che sarà di scena nell’evento lombardo in sella a Mumbai, in una formazione che vedrà Marcus Ehning (Stargold), Gerrit Nieberg (Ben 431) , Jana Wargers (Limbridge) e Philipp Weishaupt (Zineday).

Foto: AP Photo/Carolyn Kaster