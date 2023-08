Equitazione, Europei dressage 2023: non ci saranno binomi italiani in gara a Riesenbeck

Nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 settembre si disputeranno a Riesenbeck, in Germania, gli Europei 2023 di dressage dell’equitazione: nella startlist rilasciata dalla FEI non risultano iscritti alla competizione continentale binomi italiani.

Elidendo le squadre già qualificate ai Giochi di Parigi 2024, risultano essere 9 le Nazioni che concorreranno per la qualificazione con la squadra alle prossime Olimpiadi: si tratta di Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Svizzera.

Saranno tre i pass in palio per le Olimpiadi: sono già qualificate nel dressage Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Svezia e Paesi Bassi. L’Italia a questo punto potrà sperare al massimo di qualificare un binomio come individualista ai Giochi attraverso il ranking olimpico.

ELENCO ISCRITTI EUROPEI DRESSAGE 2023

CH-EU-D 10023677 Carrie SCHOPF ARM 104YV64 SAUMUR OLDBG

CH-EU-D 10096686 Florian BACHER AUT 105RK08 FIDERTRAUM OLD OLDBG

CH-EU-D 10061535 Stefan LEHFELLNER AUT 104TL20 ROBERTO CARLOS MT OLDBG

CH-EU-D 10011484 Victoria MAX-THEURER AUT 106VP63 BIRKHOF’S TOPAS FBW DSP (BAD-WÜ)

CH-EU-D 10011484 Victoria MAX-THEURER AUT 106DE76 ABEGGLEN FH NRW WESTF

CH-EU-D 10026301 Christian SCHUMACH AUT 106HV97 TE QUIERO SF HOLST

CH-EU-D 10011495 Renate VOGLSANG AUT 106SK81 FUERST FERDINAND ZUR FASANENHOEHE DSP

CH-EU-D 10062662 Lisa WERNITZNIG AUT 105LT42 QUINTUS WESTF

CH-EU-D 10154976 Flore DE WINNE BEL 107AI11 FLYNN FRH HANN

CH-EU-D 10046542 Charlotte DEFALQUE BEL 103HP76 BOTTICELLI KWPN

CH-EU-D 10037042 Domien MICHIELS BEL 105DV79 INTERMEZZO VAN HET MEERDAALHOF BWP

CH-EU-D 10026203 Larissa PAULUIS BEL 105SG11 FIRST- STEP VALENTIN WESTF

CH-EU-D 10026203 Larissa PAULUIS BEL 106TF94 FLAMBEAU KWPN

CH-EU-D 10024554 Amandine PREVOST BEL 104WU45 QUATERDANCE DSP (BRAND)

CH-EU-D 10038242 Laurence ROOS BEL 102NO69 FIL ROUGE BWP

CH-EU-D 10154346 Lore VANDEBORNE BEL 105RQ49 IKKE-PIA V/D BERGERHOEVE BWP

CH-EU-D 10164577 Gabriele H.-KIEFER CYP 106ZV29 CYPRUS OPHELIA DWB

CH-EU-D 10055420 Daniel BACHMANN ANDERSEN DEN 106ND62 VAYRON WESTF

CH-EU-D 10055420 Daniel BACHMANN ANDERSEN DEN 106DA87 ZIPPO M.I. DWB

CH-EU-D 10003125 Andreas HELGSTRAND DEN 106OD73 JOVIAN KWPN

CH-EU-D 10019385 Anna KASPRZAK DEN 105FX32 ADDICT DE MASSA PSH

CH-EU-D 10083518 Carina Cassøe KRÜTH DEN 105GZ66 HEILINE’S DANCIERA DWB

CH-EU-D 10029121 Nanna SKODBORG MERRALD DEN 105AK05 BLUE HORS ZEPTER OLDBG

CH-EU-D 10029121 Nanna SKODBORG MERRALD DEN 105BB66 BLUE HORS DON OLYMBRIO KWPN

CH-EU-D 10176304 Nadja Aaboe SLOTH DEN 106DA75 FAVOUR GERSDORF DWB

CH-EU-D 10083132 Alejandro ASENCIO MENDEZ ESP 105ZF39 GAVIAO DOS CEDROS LUSIT

CH-EU-D 10040382 Claudio CASTILLA RUIZ ESP 105YC77 HI-RICO DO SOBRAL LUSIT

CH-EU-D 10011351 Beatriz FERRER-SALAT ESP 104FX51 ELEGANCE KWPN

CH-EU-D 10009332 José Antonio GARCIA MENA ESP 103UX74 SORENTO 15 WESTF

CH-EU-D 10011357 Juan Antonio JIMENEZ COBO ESP 104UN73 EUCLIDES MOR LUSIT

CH-EU-D 10042244 Severo JURADO LOPEZ ESP 105FS49 FUERSTENGLORY OLDBG

CH-EU-D 10065305 Jose Daniel MARTIN DOCKX ESP 106IR73 MALAGUENO LXXXIII PRE

CH-EU-D 10136697 Alejandro SÁNCHEZ DEL BARCO ESP 105BT11 QUINCALLO DE INDALO PRE

CH-EU-D 10029341 Grete AYACHE EST 106CU12 FARAO DA RAIA LUSIT

CH-EU-D 10015793 Emma KANERVA FIN 106DM46 GREEK AIR ZfDP

CH-EU-D 10015793 Emma KANERVA FIN 106EB78 MIST OF TITANIUM OLD OLDBG

CH-EU-D 10110307 Yvonne ÖSTERHOLM FIN 106DM21 IRONMAN H KWPN

CH-EU-D 10177139 Joanna ROBINSON FIN 104PN69 DIEGO 471 KWPN

CH-EU-D 10010716 Henri RUOSTE FIN 104SZ87 CAMPARI HANN

CH-EU-D 10059498 Mikaela SORATIE FIN 108CO94 INVINCIBLE KWPN

CH-EU-D 10069515 Anna TALLBERG FIN 105LB10 GREVENS ZORRO DWB

CH-EU-D 10029515 Ville VAURIO FIN 108EU21 G-STAR KWPN

CH-EU-D 10074174 Alexandre AYACHE FRA 107OJ41 JOLENE DWB

CH-EU-D 10028962 Morgan BARBANÇON FRA 106DK30 HABANA LIBRE A KWPN

CH-EU-D 10028962 Morgan BARBANÇON FRA 104QU45 BOLERO KWPN

CH-EU-D 10087692 Pauline BASQUIN FRA 106BC57 SERTORIUS DE RIMA Z IFCE ZANG

CH-EU-D 10019443 Camille JUDET CHERET FRA 107ZJ37 HERELJA HIGGINS KWPN

CH-EU-D 10111207 Guillaume LUNDY CNE FRA 103QY15 TEMPO IFCE HANN

CH-EU-D 10045340 Corentin POTTIER FRA 106CR42 GOTILAS DU FEUILLARD KWPN

CH-EU-D 10045173 Arnaud SERRE FRA 106OF70 JAMES BOND DE MASSA PSH

CH-EU-D 10028440 Charlotte DUJARDIN GBR 107EI64 IMHOTEP KWPN

CH-EU-D 10066419 Charlotte FRY GBR 105HH76 GLAMOURDALE KWPN

CH-EU-D 10066419 Charlotte FRY GBR 105OB61 EVERDALE KWPN

CH-EU-D 10007864 Andrew GOULD GBR 107YM74 INDIGRO KWPN

CH-EU-D 10011469 Carl HESTER GBR 105XJ20 FAME KWPN

CH-EU-D 10011469 Carl HESTER GBR 105WK08 EN VOGUE KWPN

CH-EU-D 10029550 Gareth HUGHES GBR 104HK07 CLASSIC BRIOLINCA KWPN

CH-EU-D 10013657 Becky MOODY GBR 107VX02 JAGERBOMB KWPN

CH-EU-D 10089443 Katharina HEMMER GER 106LA74 DENOIX PCH OLDBG

CH-EU-D 10044205 Bianca NOWAG-AULENBROCK GER 106LM96 FLORINE OLD OLDBG

CH-EU-D 10010055 Matthias Alexander RATH GER 106DD08 THIAGO GS OLDBG

CH-EU-D 10022363 Sönke ROTHENBERGER GER 106MX28 FENDI DWB

CH-EU-D 10010680 Jessica VON BREDOW-WERNDL GER 105AH62 TSF DALERA BB TRAK

CH-EU-D 10138895 Frederic WANDRES GER 104PV99 BLUETOOTH OLD OLDBG

CH-EU-D 10138895 Frederic WANDRES GER 103LO51 DUKE OF BRITAIN FRH BHHS

CH-EU-D 10011389 Isabell WERTH GER 106CM92 DSP QUANTAZ DSP (BRAND)

CH-EU-D 10015716 Máté GARAI HUN 104WA08 GALLERIA’S VINCENT MARANELLO DWB

CH-EU-D 10020467 Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY HUN 106BE79 DIOR S KWPN

CH-EU-D 10097886 Benedek PACHL HUN 105EQ76 DONNA FRIDERIKA HSH

CH-EU-D 10026982 Nikolett SZALAI HUN 103XV60 WILLY THE HIT HANN

CH-EU-D 10031802 Csaba SZOKOLA HUN 103XS45 ENYING HSH

CH-EU-D 10119992 Jazmin YOM TOV HUN 106IO56 HEXAGON’S GRANDVILLE NRPS

CH-EU-D 10282294 Jennifer HARNETT IRL 107UD54 EXIMIO LUSIT

CH-EU-D 10177015 Sorrell KLATZKO IRL 107IV08 TURBO WESTF

CH-EU-D 10108512 Abigail LYLE IRL 106MN95 FARRELL HANN

CH-EU-D 10108512 Abigail LYLE IRL 105OY04 GIRALDO KWPN

CH-EU-D 10011369 Anna MERVELDT IRL 104YS90 ESPORIM LUSIT

CH-EU-D 10195266 Fenella QUINN IRL 104ES67 HAWTINS DELICATO BHHS

CH-EU-D 10024013 Judy REYNOLDS IRL 106KN02 FOR FUN 51 DSP (BAVAR)

CH-EU-D 10024013 Judy REYNOLDS IRL 104WE16 ROCKMAN ROYAL NG WESTF

CH-EU-D 10086210 Nicola Louise AHORNER ISR 104LC77 FOCO LOCO W BWP

CH-EU-D 10211150 Justina VANAGAITE LTU 106UO70 NABAB BWP

CH-EU-D 10190491 Mathis GOERENS LUX 105SB08 RIPTIDE NRW WESTF

CH-EU-D 10012746 Fie Christine SKARSOE LUX 105ZR30 IMPERADOR DOS CEDROS LUSIT

CH-EU-D 10041066 Nicolas WAGNER EHLINGER LUX 104IN23 QUATER BACK JUNIOR FRH HANN

CH-EU-D 10034410 Adelinde CORNELISSEN NED 105HI28 FLEAU DE BAIAN KWPN

CH-EU-D 10241604 Devenda DIJKSTRA NED 107HF65 HERO KWPN

CH-EU-D 10060660 Lynne MAAS NED 105HI39 ELECTRA KWPN

CH-EU-D 10030561 Emmelie SCHOLTENS NED 106DI84 INDIAN ROCK KWPN

CH-EU-D 10000049 Marlies VAN BAALEN NED 105QG30 HABIBI DVB KWPN

CH-EU-D 10090002 Dinja VAN LIERE NED 106DL19 HARTSUIJKER KWPN

CH-EU-D 10007873 Thamar ZWEISTRA NED 106UA71 HEXAGON’S ICH WEISS NRPS

CH-EU-D 10038798 Isabel FREESE NOR 106DN00 TOTAL HOPE OLD OLDBG

CH-EU-D 10015811 Trude HESTENGEN NOR 107AC50 CHRISTIANSLUND FURSTINO DWB

CH-EU-D 10094376 Mathilde Merethe KLAESSON NOR 104VZ88 SANDBAEKS RIO EL DWB

CH-EU-D 10309538 Marta SOBIERAJSKA POL 103ZU68 ULTRABLUE DE MASSA PSH

CH-EU-D 10015782 Beata STREMLER POL 106UM81 FAIRPLAY RHEIN

CH-EU-D 10029243 Maria Pais Do AMARAL POR 105GT99 HOT HIT OLD OLDBG

CH-EU-D 10019463 Maria CAETANO POR 104QQ72 FENIX DE TINEO LUSIT

CH-EU-D 10019463 Maria CAETANO POR 106NI93 HIT PLUS PSH

CH-EU-D 10024511 Jeannette JENNY POR 107SW98 DAMASCO LUSIT

CH-EU-D 10106148 João Pedro MOREIRA POR 107HE62 ZONIK HIT OLDBG

CH-EU-D 10024868 Hugo PEREIRA POR 104TA10 FALSARIO LS LUSIT

CH-EU-D 10029362 António Do VALE POR 107EP16 FINE FELLOW – H OLDBG

CH-EU-D 10039762 Carla AEBERHARD SUI 103VW73 DELIOH VON BUCHMATT CH CH

CH-EU-D 10201852 Delia EGGENBERGER SUI 107IO00 FAIRTRADE WESTF

CH-EU-D 10028984 Charlotte LENHERR SUI 104UN67 SIR STANLEY W OLDBG

CH-EU-D 10003209 Gilles NGOVAN SUI 103WY05 ZIGZAG DWB

CH-EU-D 10094368 Charlotta ROGERSON SUI 106IC81 FAMORA KWPN

CH-EU-D 10059899 Andrina SUTER SUI 106WY09 FIBONACCI WSI

CH-EU-D 10043700 Estelle WETTSTEIN SUI 106CB73 QUATERBOY OLDBG

CH-EU-D 10118475 Michael BUGAN SVK 104TD12 FOR PRESIDENT AWO AWÖ

CH-EU-D 10073180 Caroline DARCOURT SWE 105CQ41 LORD DJANGO HANN

CH-EU-D 10019459 Johanna DUE BOJE SWE 106LX68 MAZY KLOVENHOJ SWB

CH-EU-D 10000024 Patrik KITTEL SWE 105SH67 TOUCHDOWN SWB

CH-EU-D 10000024 Patrik KITTEL SWE 106LJ15 FOREVER YOUNG HRH WESTF

CH-EU-D 10028621 Marina MATTSSON SWE 107XP47 HELIX KWPN

CH-EU-D 10120821 Therese NILSHAGEN SWE 104VX30 DANTE WELTINO OLD OLDBG

CH-EU-D 10019383 Juliette RAMEL SWE 104EF70 BURIEL K.H. KWPN

CH-EU-D 10149633 Malin WAHLKAMP-NILSSON SWE 106DK45 BERGSJOHOLMS VALBONNE SWB

Foto: LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI