Dove vedere Italia-Svizzera di volley femminile in chiaro stasera: c’è un cambio di canale! Orario preciso, programma, streaming

Stasera si giocherà Italia-Svizzera, secondo match delle azzurre agli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo all’Arena di Monza per fronteggiare un’avversaria che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi. Le azzurre, reduci dalla comoda vittoria contro la Romania, partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano a conquistare un successo importante nella corsa verso il primo posto nel girone. Le Campionesse d’Europa saranno accolte da una bella cornice di pubblico.

Italia-Svizzera di volley femminile sarà trasmessa gratis e in chiaro questa sera (a partire dalle ore 21.00) su Rai 2. Il secondo canale dell’emittente pubblico sarà la casa televisiva delle ragazze del CT Davide Mazzanti in questa rassegna continentale. Ci sarà dunque un cambio di canale rispetto all’esordio di Ferragosto, quando Italia-Romania venne trasmesse in diretta tv su Rai 3. Curiosità su quale sarà la formazione titolare e se vedremo all’opera l’opposto Paola Egonu, dopo che tre giorni fa ha esordito da titolare Ekaterina Antropova. Per il resto si presume l’impiego della palleggiatrice Alessia Orro, della centrale Anna Danesi e delle schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 18 agosto

Ore 21.00 Italia vs Romania – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini