Diffidati, squalificati, infortunati: chi non può giocare in Serie A (19-21 agosto)? Dybala out, Osimhen e Lautaro in bilico

Rischia di partire senza un buon numero di big la Serie A 2023/24. Oltre a quelli portati via dal mercato, infatti, tra infortuni e squalifiche anche chi è rimasto in Italia potrebbe saltare l’esordio in campionato.

In casa Roma, ad esempio, Dybala e Lorenzo Pellegrini dovranno scontare la squalifica maturata alla fine dello scorso torneo, mentre nel Milan Musah dovrà rimandare per lo stesso motivo il debtto in rossonero.

Brutte notizie arrivano anche dall’infermeria: i migliori realizzatori del passato campionato, Osimhen e Lautaro Martinez, sono infatti in dubbio per problemi fisici.

C’è anche una nutrita schiera di calciatori ancora lontani dal rientro, a partire da Hateboer dell’Atalanta, ma anche De Sciglio (Juventus), Abraham (Roma) e Bennacer (Milan).

Essendo la prima giornata, però, non ci sono diffidati.

Di seguito i diffidati, gli squalificati e gli infortunati squadra per squadra della 1ª giornata di Serie A.

ATALANTA

Diffidati: /

Squalificati: Cambiaghi

Infortunati: Hateboer

BOLOGNA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Barrow, Lucumì, Posch, Soumaoro, Orsolini

CAGLIARI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Rog, Lapadula, Mancosu

EMPOLI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: /

FIORENTINA

Diffidati: /

Squalificati: Kouamé

Infortunati: Sottil, Castrovilli

FROSINONE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Lulic, Messias

GENOA

Diffidati: /

Squalificati: Sabelli, Strootman

Infortunati: Pajac

INTER

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Acerbi, Martinez, Mkhitaryan

JUVENTUS

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: De Sciglio, Pogba

LAZIO

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Rovella

LECCE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Venuti

MILAN

Diffidati: /

Squalificati: Musah

Infortunati: Bennacer, Calabria

MONZA

Diffidati: /

Squalificati: Izzo

Infortunati: /

NAPOLI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Anguissa, Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen

ROMA

Diffidati: /

Squalificati: Dybala, Pellegrini

Infortunati: Kumbulla, Abraham

SALERNITANA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Daniliuc

SASSUOLO

Diffidati: /

Squalificati: Tressoldi

Infortunati: Alvarez

TORINO

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Djidji, Zima, Seck

UDINESE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Deulofeu, Ehizibue, Ebosse

VERONA

Diffidati: /

Squalificati: Faraoni, Hien

Infortunati: Duda, Henry, Lazovic

Foto: LaPresse