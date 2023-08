Cosa si è fatto Berrettini agli US Open? Infortunio serio, portato fuori sulla sedia a rotelle

Matteo Berrettini si è infortunato in occasione del secondo turno degli US Open 2023. Il tennista italiano era impegnato nella sfida contro il francese Arthur Rinderknech, aveva perso il primo set per 6-4 e nel secondo parziale stava inseguendo da 3-5 e A-40 per il transalpino. L’azzurro risponde da fondo campo al servizio dell’avversario, si prodiga in un tentativo di recupero in rincorsa, ma a quel punto la caviglia destra gli si gira malamente. Il giocatore è andato in appoggio sulla punta, il piede era perpendicolare alla rete, l’articolazione è stata messa sotto sforzo e il romano è caduto a terra. Un urlo di dolore ha scosso l’aria di New York.

Si tratta dell’ennesimo infortunio per il finalista di Wimbledon 2021, che nelle ultime due annate agonistiche è stato purtroppo alle prese con svariate criticità fisiche e non è riuscito a esprimersi ai livelli dei giorni migliori. Matteo Berrettini, che attualmente occupa il 65mo del ranking ATP e rischia di scivolare ancora più indietro nella graduatoria mondiale, si è poi rialzato ed è andato in panchina sulle sue gambe, riuscendo anche ad appoggiare il piede infortunato a terra. Il 27enne è rimasto poi seduto per sottoporsi al trattamento del dottore, decidendo poi giustamente di ritirarsi da questo incontro: la caviglia era già gonfia. Matteo Berrettini si è poi diretto verso l’uscita sulle sue gambe, zoppicando vistosamente. Successivamente è stato portato fuori dal campo sulla sedia a rotelle.

L’atleta si sottoporrà ora a tutti gli accertamenti del caso. L’auspicio è che non siano interessati i legamenti e che l’entità dell’infortunio non sia così grave come le prime immagini lasciavano pensare. A Wimbledon si erano visti dei lampi del miglior Berrettini, che aveva impensierito anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il primo turno agli US Open era risultato convincente, ma oggi stava soffrendo il gioco di Rinderknech prima di un’autentica doccia fredda.

