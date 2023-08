Cosa deve fare Sinner per superare Tsitsipas agli US Open e diventare top5 nel ranking: il greco é già fuori

Arrivano buone notizie in prospettiva per Jannik Sinner in questo avvio di US Open 2023. Dopo la clamorosa eliminazione di Holger Rune al debutto contro lo spagnolo Carballes Baena, quest’oggi è uscito di scena anche Stefanos Tsitsipas al secondo turno per mano del n.128 ATP Dominic Stricker. Passi falsi potenzialmente importanti in ottica ranking mondiale per l’azzurro.

Il vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Toronto, già ammesso al secondo round dopo aver regolato in tre set il tedesco Hanfmann, ha infatti la chance di ritoccare il suo best ranking (numero 6) mettendo nel mirino la top5 e addirittura la quarta posizione attualmente occupata dal danese Rune a quota 4710 punti.

Sinner dovrà però raggiungere come minimo i quarti di finale a Flushing Meadows per superare Tsitsipas e volare virtualmente al quinto posto (monitorando eventuali exploit di giocatori che lo seguono da vicino in classifica, come Rublev e Fritz), mentre per scavalcare anche Rune sarà necessario approdare addirittura in semifinale. I primi 3 ad oggi sono molto lontani e a Jannik potrebbe non bastare vincere il torneo per balzare in terza posizione davanti a Daniil Medvedev.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Novak Djokovic SRB 9840 punti

2. Carlos Alcaraz ESP 7860 punti

3. Daniil Medvedev RUS 6125 punti

4. Holger Rune DEN 4710 punti

5. Stefanos Tsitsipas GRE 4615 punti

6. Jannik Sinner ITA 4330 punti

7. Andrey Rublev RUS 4200 punti

8. Taylor Fritz USA 3640 punti

9. Casper Ruud NOR 3560 punti

10. Alexander Zverev GER 2715 punti

RANKING JANNIK SINNER / US OPEN 2023

Secondo turno: 4330 punti (n.6 ATP virtuale)

Terzo turno: 4375 punti (n.6 ATP virtuale)

Ottavi di finale: 4465 punti (n.6 ATP virtuale)

Quarti di finale: 4645 punti (n.5 ATP virtuale)

Semifinale: 5005 punti (n.4 ATP virtuale)

Finale: 5485 punti (n.4 ATP virtuale)

Vittoria titolo: 6285 punti (n.3 ATP virtuale)

