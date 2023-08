Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: i viola cadono su calcio di rigore e si complicano la vita

La Fiorentina cade con il punteggio di 1-0 nel match di andata giocato in casa del Rapid Vienna valevole per i playoff di Conference League 2023-2024. Il match di ritorno si giocherà tra una settimana esatta al Franchi di Firenze e eleggerà la squadra che andrà nella fase a gironi della terza manifestazione continentale per club.

Gli austriaci sono scesi in campo con il 4-2-3-1 con Hedl in porta, quindi difesa composta da Schick, Querfeld, Cvetkovic e Auer. A centrocampo Sattlberger e Kerschbaum, quindi Oswald, Seidl e Grull a sostegno di Brugstaller.

La squadra di mister Vincenzo Italiano ha risposto con il 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, quindi Dodô, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, Arthur e Mandragora in media, quindi Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo alle spalle di Nzola.

Il match vede gli austriaci proporre un buon ritmo, con le occasioni che non mancano. La svolta arriva al 34′. Mandragora (poi ammonito) trattiene un avversario in area di rigore e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Dal dischetto Grull supera Terracciano e porta in avanti il Rapid. La ripresa vede la Fiorentina crescere e provare a trovare il pareggio, ma i viennesi conducono in porto il risultato di 1-0.

Foto: LaPresse