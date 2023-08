Cosa è successo ai Mondiali di atletica? Clamoroso incidente tra auto elettriche: coinvolti i campioni dei 200 metri!

Incredibile episodio alla vigilia delle semifinali dei 200 metri maschili ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Alcuni velocisti si stavano dirigendo verso la pista a bordo di una vettura elettrica, pronti per presentarsi ai blocchi di partenza a Budapest. Al di fuori dello stadio, però, la macchina ha avuto un incidente: non è stata data la precedenza a un’automobile proveniente dalla sinistra e così si è materializzato un impatto, con addirittura una persona sbalzata per terra. Si procedeva a velocità molto basse e non sembrano esserci stati particolari problemi per gli atleti a bordo.

Tra i presenti c’era anche lo statunitense Noah Lyles, fresco Campione del Mondo dei 100 metri e grande favorito per il successo sul mezzo giro di pista. Proprio a causa di questo episodio, la prima semifinale (quella in cui era presente Lyles) è stata slittata e si è partiti con la disputa della seconda semifinale, vinta dall’americano Kenneth Bednarek (19.96) davanti al botswano Letsile Tebogo (19.97). Nella terza serie, invece, sigillo dell’altro statunitense Erriyon Knighton (19.98) davanti al britannico Zharnel Hughes (20.02).

Dopo l’incidente Noah Lyles si è presentato in pista e ha stampato un superbo 19.76, prendendosi la pole position in vista dell’atto conclusivo di domani sera. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra auto prima delle semifinali dei 200 metri ai Mondiali.

Noah Lyles was just involved in a golf cart collision on the way to the track for his 200m semi-final…

Imagine if swimmers were transported from the warm up pool to the competition pool on a boat

