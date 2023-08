Atletica, Catalin Tecuceanu: “Ho fatto il personale ma non sono contento, volevo la finale”

Catalin Tecuceanu sfiora l’impresa e ritocca il personale, ma non riesce a qualificarsi per la finale degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). L’azzurro ha corso in 1’44″79 con un ottimo sprint finale, non andando però oltre ad un quarto posto nella seconda semifinale e mancando il ripescaggio.

“Record personale fatto, di 4 centesimi. Io però non sono contento perché volevo tantissimo questa finale. Ci ho provato in tutti i modi, ma non è arrivata quest’anno. Nel 2024 ci sono i Campionati Europei e le Olimpiadi. Andremo lì per esserci e per puntare in alto. Oggi non sono contento solo per il fatto di non essere entrato in finale, però diciamo che sono soddisfatto a metà“, le parole a caldo dell’italo-rumeno ai microfoni della Rai.

Il 23enne ha confermato le sue grandi qualità di finisseur, perdendo però qualche metro di troppo prima dell’ultimo rettilineo e non avendo lo spazio sufficiente per completare la rimonta sui primi due della sua batteria (2° posto distante 30 centesimi al traguardo).

Foto: Fidal/Colombo