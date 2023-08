ATP Cincinnati 2023: chi affronterà Lorenzo Musetti? Percorso e tabellone

Oggi terminerà il torneo di categoria Masters 1000 di Toronto (con l’attesissima finale tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur), ed inizierà il Masters 1000 di Cincinnati. In Ohio ci saranno praticamente tutti i big pronti a darsi battaglia, in quello che sarà il penultimo torneo prima degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam stagionale che si terrà a New York (Stati Uniti) dal 28 agosto al 10 settembre.

Non mancheranno ovviamente gli italiani a Cincinnati e tra questi ci sarà anche Lorenzo Musetti, reduce dalla sconfitta agli ottavi a Toronto contro il russo Daniil Medvedev. L’azzurro, che è stato inserito nella parte bassa del tabellone, esordirà contro il britannico Daniel Evans, un giocatore contro cui ha già vinto due volte su due in passato (per 6-1 1-6 7-6 agli ottavi dell’ATP di Cagliari 2021 e per 6-4 7-6 ai sedicesimi dell’ATP di Barcellona 2022), e cercherà di passare il primo turno. Non sarà facile, perché dall’altra parte della rete ci sarà un tennista che ha dimostrato nel tempo di avere grandi qualità, ma l’italiano ha le carte in regola per farcela se si presenterà al via con la massima concentrazione.

Se arriverà la vittoria al primo turno, poi Musetti incontrerà ancora una volta Daniil Medvedev (n.3 del seeding), in quello che sarebbe il rematch di settimana scorsa, quando l’azzurro perse con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco dopo una buona prestazione. Ad oggi battere il russo sul cemento sembra un compito quasi impossibile per Lorenzo, ma i pronostici si possono ribaltare ed ecco quindi che, in caso di rivincita, l’italiano dovrà assolutamente provarci fino alla fine.

Trovare un clamoroso successo contro Medvedev vorrebbe dire per Musetti accedere agli ottavi di finale, dove potrebbe esserci il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.16), reduce dalla brutta eliminazione al secondo turno a Toronto (il tennista teutonico è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un nettissimo 6-1 6-2), o il bulgaro Grigor Dimitrov, che a Toronto non ha neanche giocato per il mal di schiena.

Un’eventuale ulteriore vittoria significherebbe poi per Lorenzo dover sfidare ai quarti probabilmente uno tra il connazionale Matteo Berrettini ed il danese Holger Rune (n.6 del seeding), in una sfida che sarebbe davvero interessantissima. È giusto però non pensare troppo in grande, perché per arrivare così avanti Musetti dovrà prima compiere diverse imprese. Per ora è meglio dunque tenere il focus sul primo turno, dove Lorenzo dovrà giocare con grande determinazione per evitare di uscire subito dal torneo.

