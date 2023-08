Ciclismo, svelato il percorso dei Mondiali 2024: strappi esigenti a Zurigo, cronometro impegnativa

Sono stati svelati i primi dettagli riguardanti il percorso dei Mondiali 2024 di ciclismo, che andranno in scena a Zurigo (Svizzera) dal 22 al 29 settembre. Dopo la particolarità dell’edizione multidisciplinare appena conclusa a Glasgow, si tornerà alla tradizione con la consueta settimana iridata riservata alle prove su strada.

Il circuito delle gare in linea si snoderà attorno alla località elvetica, sarà lungo 27 chilometri e sarà caratterizzato da un paio di strappi nel tratto iniziale: quello di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8% di pendenza media, con una massima del 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%). Il tratto centrale sarà vallonato, poi si percorrerà un’asperità breve e semplice quando mancheranno 7 km al traguardo.

Gli uomini dovranno affrontarlo per sette volte (più una tornata non completa) dopo un tratto in linea iniziale con partenza da Winterthur, per un totale di 279,2 km. Per le donne, invece, quattro passaggi più uno incompleto, preceduti da un tratto iniziale con partenza da Uster per complessivi 157,6 km.

Per quanto riguarda le prove a cronometro, gli uomini affronteranno 46,3 chilometri per lo più pianeggianti con partenza e arrivo a Zurigo, ma dopo la metà del tracciato si affronteranno un paio di tratti di salita abbastanza impegnativi. Di seguito le altimetrie dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada.

ALTIMETRIE PERCORSO MONDIALI CICLISMO 2024

PROVE IN LINEA

CRONOMETRO

Foto: Lapresse