Ciclismo, Vincenzo Albanese sbarca nel World Tour e firma per la Arkea-B&B Hotels

Importante novità per il mondo del ciclismo italiano. A partire dalla prossima stagione, infatti, Vincenzo Albanese cambierà maglia e correrà nel WorldTour con la squadra francese Arkea-B&B Hotels. Il ciclista azzurro classe 1996, proveniente dalla Eolo-Kometa, chiude 7 stagioni complessive a livello Professional, dopo 4 con la Bardiani e 3 con la formazione guidata da Ivan Basso.

Proprio con la Eolo-Kometa il nativo di Oliveto Citra in provincia di Salerno ha saputo centrare diversi piazzamenti di livello, anche al Giro d’Italia, aggiungendo una vittoria di tappa al Tour du Limousin 2022, con uno scatto da finisseur a 1500 metri dal traguardo nella frazione di Limoges.

Le parole di Vincenzo Albanese dopo l’ufficialità del suo cambio di casacca: “Sono felice e molto motivato nell’entrare a far parte del team Arkea-B&B Hotels. Voglio misurarmi negli eventi di un giorno, ottenere buone prestazioni nelle classiche e mettermi al servizio del collettivo e dei miei leader quando mi viene chiesto. Ho vinto una corsa al Tour du Limousin, era l’ultima tappa a Limoges, nel 2022: mi piace molto correre in Francia, e il mio sogno sarebbe quello di partecipare al Tour de France, e se possibile farlo già l’anno prossimo, dato che sono di Firenze. Non parlo ancora francese, ma per una perfetta integrazione all’interno del team ho già iniziato a studiare…”. (Fonte: Tuttobici).

Il commento del general manager Emmanuel Hubert: “Vincenzo Albanese è un corridore che ama andare all’attacco. Ha già una grande esperienza, e ha vinto in particolare in Francia, nel 2022. Vincenzo va forte, si destreggia bene nelle brevi corse a tappe, come dimostrano il 3° posto ottenuto in questa stagione al Giro di Sicilia o il Giro di Croazia che ha concluso al 4° posto nel 2022″.

