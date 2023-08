Ciclismo su pista, nessuno come Filippo Ganna: record assoluto di ori mondiali nell’inseguimento. La classifica storica

Filippo Ganna sempre di più nella leggenda. La finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali di Galsgow 2023 aggiunge un nuovo mattoncino alla carriera immortale che sta costruendo il corridore italiano. Una performance incredibile, con una rimonta irreale, che gli porta in dote il sesto titolo iridato nella specialità.

Nessuno come lui nella storia a livello di ori mondiali, in una disciplina della quale Ganna detiene anche il record del mondo. Per il verbanese si tratta come detto del titolo numero 6, ottenuti tutti nelle ultime otto edizioni. A segno nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Nel mezzo un argento nel 2017 ed un bronzo nel 2021.

Numeri da dominatore assoluto evidentemente, che prendono una forma ancor più leggendaria se li si legge in ottica storica. Il secondo infatti nella classifica all-time dei sigilli mondiali in questa specialità è il britannico Hugh Porter, che a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 riuscì ad imporsi per quattro volte nella gara iridata.

L’unico che rimane davanti a lui, ma solo nel numero totale di medaglie è il veneto Leandro Faggin, in grado di salire 9 volte sul podio con tre successi tra il 1958 ed il 1968. Per Ganna le medaglie sono 8 (a cui vanno aggiunte due medaglie europee, di cui una d’oro), ma quasi tutte del metallo più prezioso. A livello di nazionali l’Italia si conferma dunque la nell’elite della specialità con 16 titoli mondiali totali, guidando la classifica davanti alla Gran Bretagna ferma a 14.

Foto: Bettini