Ciclismo su pista, il palmares di Filippo Ganna. Ben 9 ori ai Mondiali, è tra i miti dello sport italiano

Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale per la sesta volta in carriera. Il piemontese ha trionfato a Glasgow inscenando una mirabolante rimonta nei confronti del britannico Dan Bigham, recuperando ben 2.2 secondi nell’ultimo chilometro e conquistando una medaglia d’oro ai limiti del surreale.

L’azzurro ha messo le mani sul nono titolo iridato, considerando anche i due sigilli nella cronometro su strada e quello nell’inseguimento a squadre su pista. Filippo Ganna è anche Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre e in bacheca ha una collezione sconfinata di altri allori portati a casa nelle competizioni internazionali su pista.

Filippo Ganna vanta anche sei vittorie al Giro d’Italia e tre alla Tirreno-Adriatico, poche settimane fa ha conquistato anche la classifica generale di una breve corsa a tappe per la prima volta in carriera (il Giro di Vallonia) e in primavera era stato capace di chiudere la Milano-Sanremo in seconda posizione. Di seguito il palmares dettagliato di Filippo Ganna.

PALMARES FILIPPO GANNA

SU PISTA:

OLIMPIADI:

1 oro nell’inseguimento a squadre (Tokyo 2020, nel 2021)

MONDIALI:

6 ori nell’inseguimento individuale (2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023)

1 oro nell’inseguimento a squadre (2021)

2 argenti nell’inseguimento a squadre (2022, 2023)

1 argento nell’inseguimento individuale (2017)

3 bronzi nell’inseguimento a squadre (2017, 2018, 2020)

1 bronzo nell’inseguimento individuale (2021)

EUROPEI:

1 oro nell’inseguimento individuale (2017)

2 ori nell’inseguimento a squadre (2018, 2023)

3 argenti nell’inseguimento a squadre (2016, 2017, 2019)

1 argento nell’inseguimento individuale (2016)

SU STRADA:

MONDIALI:

2 ori a cronometro (2020, 2021)

1 argento nella staffetta (2022)

1 bronzo nella staffetta (2021)

1 bronzo a cronometro (2019)

EUROPEI:

1 oro nella staffetta (2021)

1 argento a cronometro (2021)

1 bronzo a cronometro (2022)

ALTRO:

6 tappe al Giro d’Italia

3 tappe alla Tirreno-Adriatico

Classifica generale al Giro di Vallonia 2023

4 campionati italiani a cronometro

Secondo alla Milano-Sanremo 2023

27 vittorie complessive da professionista

