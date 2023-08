VIDEO Ganna oro nell’inseguimento: folle rimonta, era dietro di oltre 2 secondi!

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. Il piemontese si è inventato un’impresa ai limiti del surreale, recuperando un paio di secondi nell’ultimo chilometro al britannico Dan Bigham. L’azzurro sembrava essere eccessivamente attardato nei confronti dell’avversario, ma dall’alto di un talento cristallino ha saputo lanciare al meglio la propria bicicletta negli ultimi tre giri e si è imposto con il tempo di 4:01.976, battendo il rivale per appena 54 millesimi.

Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in questa specialità, di cui è anche il detentore del record mondiale. L’azzurro ha allungato ulteriormente in testa alla classifica dei pluri vincitori in questa disciplina iconica della pista e si è messo al collo il secondo alloro in questa edizione della manifestazione iridata dopo l’argento conquistato nell’inseguimento a squadre. Si tratta addirittura del nono titolo mondiale in carriera considerando i due nella cronometro su strada e quello nel quartetto.

Di seguito il VIDEO della vittoria di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista, con una travolgente rimonta nell’ultimo chilometro.

VIDEO FILIPPO GANNA VINCE L’INSEGUIMENTO AI MONDIALI

Foto: Lapresse