Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Viviani parte ad handicap nell’omnium, Vece eliminata nel Keirin

La mattinata dei Mondiali di ciclismo su pista si è conclusa da pochi minuti, con l’Italia che può sorridere grazie all’ingresso nella finale per l’oro nell’inseguimento individuale di Filippo Ganna e si giocherà il titolo con il solito Daniel Bigham in serata. Ma nelle altre gare non sono arrivati grandi risultati.

Deludente l’undicesima piazza di Elia Viviani nello scratch, prima prova dell’Omnium. Soprattutto perché l’azzurro, nella gara vinta dal portoghese Iuri Leitao sul britannico Oliver Wood, aveva messo in mostra una buonissima gamba ed un piazzamento del genere lo costringe ad una rimonta furiosa e di dover dare più del massimo nella mai amata tempo race.

Poteva fare poco invece Miriam Vece nei quarti di finale del Keirin. Sesto ed ultimo tempo nella propria gara, vinta autorevolmente da Emma Hinze, campionessa iridata nel 2020 a Berlino; a qualificarsi sono Ellesse Andrews, Riyu Ohta e Kristina Klonan, in una gara che non vedrà Mina Sato, l’argento dello scorso anno, in semifinale.

Si riprenderà in serata, dalle ore 19.13, con l’Italia che vibra per la finale dell’inseguimento individuale, ma anche per l’omnium di Elia Viviani e la corsa ad eliminazione con Rachele Barbieri ai nastri di partenza.

Foto: Photo LiveMedia/Laurent Sanson