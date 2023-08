Cos’è successo a Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo? La caduta e la dinamica dell’incidente

Matteo Trentin si stava rendendo protagonista di un’eccellente prestazione nella prova in linea dei Mondiali 2023 di ciclismo, ma quando mancavano 88 chilometri al traguardo è purtroppo caduto e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. L’azzurro aveva infatti tentato un forcing con Alberto Bettiol e aveva scremato il gruppo di testa, riuscendo a sganciare un drappello contenente anche alcuni big come l’olandese Mathieu van der Poel, il belga Wout van Aert, lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Mads Pedersen.

Il trentino stava pedalando in maniera molto brillante e aveva impostato la gara dura, tanto che uomini molto quotati come Philipsen, Alaphilippe e Laporte avevano dovuto alzare bandiera bianca. Durante un tratto in salita, però, mentre Pogacar stava alzando il ritmo in testa seguto da Bettiol, Trentin ha preso una transenna con la ruota anteriore della propria bicicletta ed è volato a terra. Nel capitombolo potevano restare coinvolti anche van Aert e van der Poel, abili però a schivare l’azzurro e a non incappare in un incidente.

Matteo Trentin è rimasto a terra dolorante e si è stretto anche una mano. Purtroppo addio alle speranze di ottenere un buon risultato nella giornata odierna e adesso bisognerà capire quale sarà l’entità dell’infortunio, in modo da capire quando l’alfiere della UAE Emirates potrà tornare in gruppo.

Foto: Lapresse