Chi è Daniel Bigham, l’avversario di Ganna in finale che fa… l’ingegnere

Filippo Ganna affronterà Daniel Bigham nella finale per l’oro dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. Il fuoriclasse italiano ha firmato il miglior tempo in qualifica, stampando un rilevante 4:01.344 e infliggendo 1.617 di distacco al britannico. Bigham era stato più veloce nei primi tre chilometri, ma nel finale è emerso tutto il talento del piemontese, capace di surclassare l’avversario e di dare appuntamento all’atto conclusivo, in programma questa sera al Velodromo di Glasgow. Il nostro portacolori cercherà di laurearsi Campione del Mondo per la sesta volta in carriera in questa specialità, al momento è già in testa all’albo d’oro di una delle discipline più iconiche in pista.

Filippo Ganna conosce molto bene Daniel Bigham. Il 31enne nativo di Newcastle è infatti non soltanto un corridore, ma anche un ingegnere per la Ineos-Grenadiers, la squadra in cui milita il fenomeno piemontese. Il 19 agosto 2022 firmò il Record dell’Ora a Grenchen, completando 55,548 km. L’inglese fece da apripista al tentativo di Filippo Ganna, che infatti a ottobre volò sempre nel Velodromo svizzero e si spinse a un surreale 56.792 km. Dan Bigham vanta una carriera di tutto rispetto in pista: nel 2022 faceva parte del quartetto britannico che vinse il titolo iridato nell’inseguimento a squadre, dopo il bronzo conquistato nel 2019.

Agli Europei disputati pochi mesi fa, invece, è stato secondo nell’inseguimento individuale (trionfò il nostro Jonathan Milan) e nell’inseguimento a squadre (dove giganteggiò il quartetto guidato proprio da Filippo Ganna e Milan). Su strada, invece, gareggia molto poco e non ha mai vinto da professionista. Nel 2023 ha disputato soltanto la cronometro dei Campionati Nazionali, chiusa al settimo posto. Nel 2021, quando era tesserato per la Ribble Weldtite Pro Cycling, prese parte anche ai Mondiali su strada, dove fu sedicesimo nella cronometro individuale e quinto nella staffetta mista.

Foto: Lapresse