Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Silvia Zanardi e Matteo Bianchi settimi nella corsa a punti e nel chilometro

Due le finali, oltre a quella della madison, nella giornata odierna ai Mondiali di ciclismo su pista 2023 in quel di Glasgow. Andiamo a scoprire tutti i risultati.

Unica gara di questa manifestazione iridata per Silvia Zanardi: l’azzurra ha chiuso in settima piazza la corsa a punti. In corsa per il podio fino all’ultimo sprint, ha agguantato 8 punti, a sei dalla top-3. Domina ancora Lotte Kopecky: la belga vince sempre e comunque, battute l’australiana Georgia Baker e la giapponese Tsukaya Uchino.

Settimo è anche Matteo Bianchi nel chilometro con partenza da fermo. Rispetto alla qualifica l’azzurro peggiora leggermente e chiude oltre il minuto in 1:00.099. A vincere è sempre l’Olanda: Jeffrey Hoogland in 58.222 che batte gli australiani Matthew Glaetzer e Thomas Cornish. Iniziato il keirin al maschile con i primi turni ed il ripescaggio: non c’erano italiani in gara.

Foto: Lapresse