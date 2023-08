Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Matteo Bianchi conquista la finale nel chilometro

Altro giorno e altre gare ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. A Glasgow, in Scozia, si sono disputati in queste ultime ore gli ottavi ed i quarti di finale della velocità femminile e le qualificazioni del chilometro maschile. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Ottime notizie per l’Italia nel chilometro maschile, dove l’azzurro Matteo Bianchi è riuscito a strappare il pass per la finale di questo pomeriggio (in programma alle 18:25) con il settimo crono assoluto (59.911). Primo tempo in queste qualificazioni per uno straordinario Jeffrey Hoogland con 57.971. L’olandese ha fatto meglio di 0.601 rispetto all’australiano Matthew Glaetzer, secondo in 58.572, e di 0.827 rispetto all’altro australiano Thomas Cornish, terzo in 58.798.

Non erano invece presenti rappresentanti del Bel Paese negli ottavi e quarti di finale della velocità femminile (visto che Miriam Vece era stata eliminata ieri nei sedicesimi), prove da cui sono uscite con la qualificazione per le semifinali la britannica Emma Finucane, la neozelandese Ellesse Andrews e le tedesche Lea Sophie Friedrich ed Emma Hinze. Finucane ha vinto prima contro la giapponese Mina Sato e poi contro la canadese Lauriane Genest per 2-0 (la serie dei quarti è stata al meglio delle 3 sfide), Andrews ha battuto la tedesca Sophie Grabosch agli ottavi e la britannica Sophie Capewell in rimonta ai quarti per 2-1, Friedrich si è imposta contro la colombiana Martha Bayona Pineda e successivamente contro la francese Mathilde Gros per 2-0 e, infine, Hinze ha sconfitto l’olandese Hetty van der Wouw agli ottavi e la cinese Liying Yuan per 2-0 ai quarti. Le semifinali di questa disciplina si disputeranno domani alle 18.30 e saranno Finucane-Hinze e Andrews-Friedrich: le due vincenti si affronteranno poi sempre domani nella finale per l’oro, mentre le altre lotteranno per il bronzo.

