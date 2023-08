Ciclismo su pista, Mattia Predomo eliminato alle qualificazioni della velocità ai Mondiali

Già chiusa in mattinata l’esperienza mondiale di Mattia Predomo nella prova iridata di velocità individuale su pista nel velodromo di Glasgow, in Scozia. L’azzurro è rimasto tagliato fuori immediatamente nelle eliminatorie, non accedendo nemmeno ai sedicesimi di finale.

Non si chiedeva certo al quasi diciannovenne di Merano di poter sistemare la situazione azzurra in una disciplina in cui si è carenti così dal nulla, ma il suo obiettivo minimo era quello di rientrare almeno tra i ventiquattro che poi avrebbero tentato di giocarsi un posto negli ottavi di finale.

Invece l’azzurrino, che agli scorsi Europei quasi faceva lo scherzetto a Michail Jakovlev, poi quarto a livello continentale, ha fatto registrare il ventinovesimo tempo complessivo, a soli trentanove millesimi dalla qualificazione ottenuta dal neozelandese Sam Dakin.

Già in finale i grandi nomi della disciplina. Harrie Lavreysen non vuole saperne di mollare il trono che detiene dal 2019 ed ha fatto registrare il miglior tempo in 9.374. Con lui già ai quarti il polacco Mateusz Rudyk, Nicholas Paul da Trinidad e Tobago ed il malese Mohd Azizlhasni Awang, argento nell’ormai lontano 2009.

