Ciclismo su pista, Italia in finale per il bronzo nell’inseguimento a squadre femminile dei Mondiali!

Sarà finale per il bronzo per il quartetto femminile di inseguimento a squadre ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista di scena a Glasgow. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini si giocheranno una medaglia contro la Francia grazie all’ottima prova sul velodromo scozzese.

Le azzurre, titolari nel quinto tempo nella mattinata di ieri, non hanno avuto nessun problema contro il Canada, che si è sfaldato dopo poco più di metà gara. Spingendo al massimo, le azzurre hanno registrato un tempo di 4’11”342, che permette loro di essere la migliore selezioni tra le quattro fuori dalle semifinali. Mettendo però le azzurre in attesa di un passo falso delle altre.

Che arriva subito, nella prima semifinale tra Nuova Zelanda e Stati Uniti: le prime vincono nettamente in 4’10”252, ma il quartetto a stelle e strisce fa peggio addirittura dell’Australia (4’12”684) e spinge le italiane a potersi giocare la medaglia di bronzo.

A giocarsi l’ultimo gradino del podio con le azzurre sarà la Francia: le transalpine chiudono in 4’12”525, meglio di sette centesimi rispetto all’Australia. La gara per l’oro sarà invece tra la Nuova Zelanda e la Gran Bretagna, titolare del miglior tempo in 4’09”671.

