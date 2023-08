Mondiali ciclismo su pista 2023, Filippo Ganna: “Orgoglioso di me e del team, non avrei dovuto neanche partecipare”

Un Filippo Ganna da sogno quello che è sceso in pista oggi nel Velodromo di Glasgow. Il verbanese ha centrato il sesto titolo mondiale nell’inseguimento individuale battendo, con una rimonta semplicemente irreale, il britannico Dan Bigham, superato per soli 54 millesimi.

Nell’intervista post-gara, rilasciata ai microfoni di Eurosport, l’azzurro era ovviamente raggiante. Queste le sue parole: “Sono contentissimo. In questo momento sono molto orgoglioso di me, ma soprattutto del team della nazionale. Abbiamo lavorato tantissimo per questo risultato”.

L’azzurro, impegnatissimo in questa settimana di gare iridate, ha poi continuato: “Inizialmente non avrei dovuto partecipare a questa gara, per preparare la cronometro. Poi però parlando col CT mi sono detto ‘ormai siamo in ballo e allora balliamo’ “.

Infine le belle parole spese per l’avversario odierno, amico e collaboratore in INEOS: “Voglio ringraziarlo per la grande sfida messa in scena oggi. Credo che tutte le persone nel velodromo si siano divertite ed emozionate”.

