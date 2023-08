Ciclismo, Matteo Sobrero firma per la Bora-Hansgrohe: contratto annuale

Nuova avventura in vista per Matteo Sobrero. Il corridore piemontese lascerà infatti alla fine della stagione 2023 la Jayco-AlUla per entrare nell’organico della Bora-hansgrohe. Sobrero chiuderà quindi la sua esperienza biennale con la formazione australiana del Team Jayco AlLula, ma rimarrà in una squadra di categoria WorldTour.

Con i colori della Jayco-Alula, l’azzurro aveva vinto la cronometro finale del Giro d’Italia dello scorso anno. Quest’anno, invece, Sobrero ha alzato le braccia in una frazione del Giro d’Austria, disputatosi giusto qualche settimana fa.

“Sono felice e non vedo l’ora di entrare a far parte della Bora-hansgrohe. Voglio continuare a lavorare sulle mie capacità e fare un passo in più nel mio sviluppo. Ci sono grandi obiettivi davanti a noi”.

Così invece Rolf Aldag, direttore sportivo della squadra tedesca: “Matteo è un corridore che sa fare tantissime cose e ha molte buone qualità. Un atleta che sa vincere il Campionato italiano a cronometro, far bene sulle salite di media pendenza e svolgere bene i compiti di gregario ha sicuramente un gran talento. Pensiamo che lui non abbia ancora raggiunto il suo pieno potenziale: se riusciremo a farlo crescere ancora, potrà avvicinarsi ai migliori corridori al mondo”.

