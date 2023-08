Ciclismo, Remco Evenepoel è il secondo a vincere il Mondiale sia in linea sia a cronometro

Un fenomeno destinato a riscrivere i libri dei record. Queste erano le aspettative su Remco Evenepoel quando nel 2018, alla sua ultima stagione tra gli juniores, impose il suo dominio su ogni terreno, vincendo Mondiali ed Europei sia a cronometro che in linea (con distacchi abissali su tutti gli avversari) e decine di altre corse. Dopo 5 anni possiamo dire che chi faceva quella previsione non si sbagliava.

Oggi, con un’ennesima prova da fenomeno data quasi per scontata, Remco Evenepoel si è preso la maglia iridata nella prova a cronometro dei Mondiali di Glasgow, battendo per 12” un eccezionale Filippo Ganna. Nel fare questo il 23enne belga è diventato solo il secondo corridore nella storia a vincere un Mondiale tanto nella prova in linea quanto nella prova contro il tempo.

Da quando è stata istituita la cronometro iridata nel 1994, l’unico a riuscirci era stato lo spagnolo Abraham Olano che si era imposto prima in linea nel 1995 e poi a cronometro nel 1998. Da quel momento nessuno più era riuscito nell’impresa ed anzi, erano stati pochi anche i casi di podio in entrambe le prove.

Poi però è arrivato Evenepoel. Uno in grado di mettere in bacheca, a soli 23 anni, già un Mondiale in linea, uno a cronometro, una Vuelta a España, due Liegi-Bastogne-Liegi e svariate altre vittorie di prestigio sui palcoscenici del World Tour. Durante la prova in linea di Glasgow era sembrato spento, fuori forma, ma poi uno come lui sa trovare le energie anche quando sembrano essere esaurite. Per l’appunto, un fenomeno destinato a riscrivere i libri dei record.

