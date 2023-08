Ciclismo, Mondiali 2023: zaino e passaporto rubati per Alec Segaert, a rischio la manifestazione iridata per il fenomeno belga

Alec Segaert è sicuramente uno dei corridori più attesi per la categoria under 23 ai Mondiali di ciclismo in quel di Glasgow. Vincitore della cronometro d’apertura al Giro d’Italia di categoria, ha dimostrato una condizione mostruosa ai Campionati Nazionali élite lottando sia nella prova contro il tempo con van Aert che in quella in linea con Evenepoel.

Oggi è stata una giornata da dimenticare per il corridore della Lotto Dstny che ha rischiato veramente di non partecipare alla manifestazione iridata, sicuramente l’evento più importante dell’anno.

Pronto a partire da Bruxelles verso la Scozia, Segaert si è accorto di aver smarrito lo zainetto (probabilmente rubato da qualcuno) che conteneva al suo interno il passaporto. Rapido è arrivato l’appello sui social del fratello Loic: “Lo zaino di Alec è stato appena rubato sul treno IC2308 nella zona di Bruxelles. Ciò significa che non può partire dall’aeroporto per andare a Glasgow per il Mondiale. Qualcuno ha visto uno zaino nero? Potete aiutarci? Grazie!”.

Per fortuna la soluzione è arrivata nel tardo pomeriggio: per la stellina belga un passaporto d’urgenza che gli permetterà di volare verso l’appuntamento iridato.

Foto: Lapresse