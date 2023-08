Ciclismo, Mondiali 2023: il borsino dei favoriti. Van der Poel sfida il Dream Team belga, tanti outsider

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 6 agosto, si corre la prova in linea riservata agli uomini elite valida per i Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2023. Uno degli eventi in assoluto più spettacolari e seguiti della stagione delle due ruote è pronto per assegnare l’ambitissima maglia iridata.

Il palcoscenico sarà il lungo e tortuoso percorso di Glasgow, in Scozia. Partenza da Edimburgo e tratto in linea di 120 km con due salite di circa 5 km che contribuiranno a sfoltire il gruppo e favorire attacchi ma che non faranno la differenza. Poi si entrerà nel circuito cittadino: 14.3 km da ripetere 10 volte con oltre 40 curve ad angolo retto e diversi strappi brevi ed esplosivi, tra cui spiccano quelli di Scott Street e di Montrose Street, dove si registrano le pendenze maggiori.

Un tracciato nervosissimo, da classica, che apre tanti scenari diversi. Le gare junior hanno mostrato che tenere sotto controllo la corsa sarà difficilissimo e che ad avere la meglio potrebbero essere dei corridori che sanno andare all’attacco. Per questo il nostro favorito odierno è Mathieu van der Poel. Il neerlandese ha una squadra a sua disposizione e può fare la differenza ad ogni angolo del circuito, approfittando della sua esplosività e della sua grande tecnica.

Se Van der Poel è il favorito, il grande sfidante appare naturalmente essere Wout van Aert. Il belga dovrà dividere i compiti da capitano con Remco Evenepoel, campione uscente che senza dubbio proverà uno dei suoi attacchi ad ampio raggio. Chi potrebbe tenere la sua ruota in caso di allungo su uno strappo? La risposta più logica sembra essere Tadej Pogacar, sempre pericoloso ma con una condizione da verificare.

La lista dei candidati è ancora molto lunga e contiene senza dubbio corridori dalle caratteristiche da finisseur, da corridore da classica, come Mads Pedersen e Christophe Laporte. Quest’ultimo dovrà sicuramente dividere il ruolo di punta con Julian Alaphilippe, un altro che su un tracciato così potrebbe brillare, anche se apparso lontano dalla forma dei giorni migliori.

In chiave Italia fari puntati su Matteo Trentin, che su un tracciato molto simile vinse gli Europei del 2018 (davanti a Van der Poel e Van Aert). Caratteristiche adatte anche per Alberto Bettiol ed Andrea Bagioli, che potrebbero essere fondamentali con azioni da lontano. Occhio anche a corridori dall’innato spirito offensivo come Ben Healy, Neilson Powless, Marc Hirschi e Michal Kwiatkowski.

Nonostante un percorso molto nervoso, impossibile considerare fuori dalla contesa gli sprinter. Jasper Philipsen è la terza punta di lusso del Belgio, avendo anche la possibilità di tenere a lungo sugli strappi. Tra gli uomini veloci anche Olav Kooij, Alexander Kristoff e Sam Bennett, fino a sprinter “ibridi” come Michael Matthews, Corbin Strong, Alex Aranburu, Magnus Cort e Peter Sagan, all’ultima apparizione nella corsa che più di ogni altra l’ha consegnato alla leggenda.

BORSINO DEI FAVORITI MONDIALE CICLISMO 2023

***** Mathieu van der Poel

**** Wout van Aert, Remco Evenepol, Tadej Pogacar

*** Mads Pedersen, Christophe Laporte, Matteo Trentin, Ben Healy

** Julian Alaphilippe, Jasper Philipsen, Michal Kwiatkowski, Neilson Powless, Olav Kooij

* Marc Hirschi, Alberto Bettiol, Michael Matthews, Alexander Kristoff, Corbin Strong, Magnus Cort, Sam Bennett

Foto: LaPresse